Саратовская область оказалась в конце рейтинга ПФО по росту числа люксовых авто
Показатель вырос за год на 39,8%
Уровень роста числа автомобилей люкс-класса оказался в Саратовской области ниже среднероссийского показателя. Подробную статистику подготовили аналитики FinExpertiza.
Число автомобилей стоимостью от 10 млн руб. в Саратовской области за 2025 год увеличилось на 39,8% — со 171 до 239 единиц. Это 57-е место из 85 регионов — результат ниже общероссийского показателя, составляющего +43,6%. Налоговые поступления от премиального парка составили 33,6 млн руб., что на 31,5% больше, чем в 2024 году, но также уступает среднему по стране уровню в 34,5%.
В абсолютных величинах Саратовская область прибавила 68 автомобилей и заняла 29-е место, разделив его с Ханты-Мансийским АО. По объему налоговых начислений регион расположился на 26-й строчке. Внутри Приволжского федерального округа Саратов уступил по темпам роста 12-ти из 13 соседей, опередив только Кировскую область. При этом по абсолютному числу машин регион остается одним из лидеров округа — после Татарстана, Самарской и Нижегородской областей.
По всей России за отчетный период зарегистрировано 46,68 тыс. автомобилей дороже 10 млн руб., что на 14,18 единицы больше, чем годом ранее. Общий объем налоговых начислений на люксовый сегмент достиг 6,64 млрд руб., увеличившись на треть. Сильнее всего количество премиальных авто выросло в Ненецком АО (+120%, с пяти до 11), Мордовии (+119,6%, с 46 до 101) и Чувашии (+84,8%, с 66 до 122). Наименьшую динамику зафиксировали на Камчатке (+5,4%), в Еврейском АО (нулевой прирост) и на Чукотке (25%, потеря одной машины). По темпам роста налоговых поступлений впереди оказались Псковская область (+85,9%), Карелия (+80,9%) и Удмуртия (+73,9%); в хвосте рейтинга — Камчатка (+1,9%), ЕАО (10,9%) и Чукотка (69,6%).
Среди других регионов наблюдения “Ъ” — Средняя Волга наиболее заметный рывок совершила Волгоградская область: ее парк вырос на 84,3% (со 108 до 199 машин), а налоговые сборы — на 54,3%, до 27,4 млн руб. В Пензенской области число премиальных авто увеличилось на 62,6% (со 107 до 174), а налоговые поступления — на 47,9%, до 26,9 млн руб. Астраханская область, располагая самым компактным парком из 86 машин, показала рост на 59,3% по количеству автомобилей и на 58,1% по налогам, до 11,4 млн руб.