Саратовская область оказалась в конце рейтинга ПФО по росту числа люксовых авто

По всей России за отчетный период зарегистрировано 46,68 тыс. автомобилей дороже 10 млн руб., что на 14,18 единицы больше, чем годом ранее. Общий объем налоговых начислений на люксовый сегмент достиг 6,64 млрд руб., увеличившись на треть. Сильнее всего количество премиальных авто выросло в Ненецком АО (+120%, с пяти до 11), Мордовии (+119,6%, с 46 до 101) и Чувашии (+84,8%, с 66 до 122). Наименьшую динамику зафиксировали на Камчатке (+5,4%), в Еврейском АО (нулевой прирост) и на Чукотке (25%, потеря одной машины). По темпам роста налоговых поступлений впереди оказались Псковская область (+85,9%), Карелия (+80,9%) и Удмуртия (+73,9%); в хвосте рейтинга — Камчатка (+1,9%), ЕАО (10,9%) и Чукотка (69,6%).