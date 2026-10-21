Число пострадавших при атаке на автобус «Ростов-на-Дону — Стаханов» выросло до пяти
Число пострадавших при атаке на рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Ростов-на-Дону — Стаханов», увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
«Еще одна женщина обратилась за медицинской помощью. Все пятеро пострадавших пассажиров находятся под наблюдением медиков», — написал он.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о четырех пострадавших. Всего в автобусе находились десять пассажиров и водитель.