Четыре человека пострадали при атаке дронов по автобусу «Ростов–Стаханов»

По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, четыре человека пострадали в результате удара по рейсовому автобусу «Ростов-на-Дону — Стаханов» на участке дороги между Луганском и Перевальском. Сообщение глава республики опубликовал в своем Telegram-канале.