Четыре человека пострадали при атаке дронов по автобусу «Ростов–Стаханов»
По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, четыре человека пострадали в результате удара по рейсовому автобусу «Ростов-на-Дону — Стаханов» на участке дороги между Луганском и Перевальском. Сообщение глава республики опубликовал в своем Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, в транспортном средстве находились десять пассажиров и водитель.
«В результате атаки пострадали четыре человека. Их оперативно доставили в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.
Для оказания помощи пострадавшим и остальным пассажирам, по словам господина Пасечника, задействованы все профильные службы.