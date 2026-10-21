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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
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Продажи перепелиных яиц за год снизились на 12,1%

Натуральные продажи перепелиных яиц в рознице с сентября 2025 по конец августа 2026 года сократились на 12,1% к предыдущим 12 месяцам, следует из материалов «Нильсен». В условиях общего снижения покупательной способности часть потребителей могла переориентироваться с перепелиных яиц на более доступную альтернативу — куриные.
Другая группа потребителей могла перейти на альтернативные нишевые яйца. Из данных «Нильсен» видно, что продажи яиц цесарки за 12 месяцев увеличились на 58,4% год к году в натуральном выражении.
Подробности — в материале «Яйца невысокого полета».