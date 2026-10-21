Продажи перепелиных яиц за год снизились на 12,1%

Натуральные продажи перепелиных яиц в рознице с сентября 2025 по конец августа 2026 года сократились на 12,1% к предыдущим 12 месяцам, следует из материалов «Нильсен». В условиях общего снижения покупательной способности часть потребителей могла переориентироваться с перепелиных яиц на более доступную альтернативу — куриные.