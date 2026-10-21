Бывшего замначальника угрозыска Ярославской области приговорили к 15 годам колонии
Ленинский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника управления уголовного розыска регионального УМВД Александра Репина к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.
Александр Репин осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Александр Репин был задержан в октябре 2024 года в результате совместной работы подразделения собственной безопасности регионального УМВД и УФСБ. В ноябре ему предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. На тот момент он занимал должность заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области.
Подробности обстоятельств преступлений и мотивировочная часть приговора в сообщении суда не приводятся.