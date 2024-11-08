Замначальника угрозыска ярославского УМВД обвиняют по наркотической статье

Заместителю начальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области Александру Репину предъявили обвинение в покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере ( ч.5 ст. 228.1 УК РФ). Это следует из карточки дела, размещенной на сайте областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

8 ноября в областной суд поступила жалоба на решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения полицейскому. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 18 октября суд арестовал господина Репина до 14 декабря 2024 года. Тогда в суде не стали сообщать, по какой статье предъявлено обвинение. Подробности уголовного дела пока не раскрываются.

Напомним, Александр Репин был задержан в результате работы оперативников собственной безопасности УМВД и регионального УФСБ. В отношении его руководителя обещали провести служебную проверку. В случае подтверждения вины Репина уволят из МВД.