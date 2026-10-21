Александр Сидоров стал заместителем губернатора Тюменской области

Александр Сидоров окончил Тюменский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2015 года работал в управлении лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области, позднее возглавил региональный департамент потребительского рынка и туризма. В 2021 году господин Сидоров возглавил департамент труда и занятости населения Тюменской области, а в 2025 году был назначен директором департамента культуры региона.