Александр Сидоров стал заместителем губернатора Тюменской области
Александр Сидоров назначен заместителем губернатора Тюменской области. Ранее он занимал должность директора регионального департамента культуры. Распоряжение о назначении подписал губернатор Александр Моор.
На новом посту господин Сидоров будет координировать и контролировать работу социального блока правительства региона, включая департаменты здравоохранения и социального развития.
Александр Сидоров окончил Тюменский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2015 года работал в управлении лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области, позднее возглавил региональный департамент потребительского рынка и туризма. В 2021 году господин Сидоров возглавил департамент труда и занятости населения Тюменской области, а в 2025 году был назначен директором департамента культуры региона.
Ранее социальный блок правительства региона курировала вице-губернатор Ольга Кузнечевских. В конце сентября 2026 года она ушла в отставку после избрания депутатом областной думы от «Единой России».