Ольга Кузнечевских оставила пост вице-губернатора Тюменской области

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских ушла в отставку в связи с избранием депутатом Тюменской областной думы от «Единой России», сообщил глава региона Александр Моор в своих соцсетях. Он напомнил, что чиновница «более 40 лет посвятила служению людям и родному региону».

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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Ольга Кузнечевских

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«В должности вице-губернатора она курировала важную и сложную социальную сферу. Здравоохранение и соцразвитие — это области, которые касаются каждого, требуют особого внимания и компетентности, а часто простой человеческой заботы. Опыт и управленческий талант Ольги Александровны позволили успешно решать важные для развития региона задачи»,— добавил господин Моор, пожелав ей «плодотворной работы в составе депутатского корпуса».

Ольга Кузнечевских родилась в 1961 году в Тюмени, с 1981 года работала лаборантом и учителем истории в средней школе №5 Нефтеюганска (ХМАО), в 1985-м перешла в Нефтеюганский горком комсомола: была заведующей сектором, секретарем. В 1988-м получила пост заведующей научно-исследовательским отделом музея Тюменского обкома ВЛКСМ, в 1994-м — директора салона-студии «Вероника» в Тюмени, в 1998-м — директора молодежной биржи труда комитета по делам молодежи и туризму администрации Тюменской области, в 2000-м — председателя комитета. С 2002 года руководила департаментом социального развития Тюменской области, с 2010-го работала заместителем губернатора — директором ведомства, с 2020-го — заместителем губернатора, с 2022 года — вице-губернатором, в связи с чем исполняла обязанности главы региона в его отсутствие.

Госпожа Кузнечевских избралась в Тюменскую областную думу VIII созыва в составе списка кандидатов «Единой России» по единому округу, который в ходе голосования на выборах 18-20 сентября поддержали 1 млн 34,6 тыс. человек (59,63% от общего числа проголосовавших). По итогам распределения мандатов по партспискам, которые набрали более 5% голосов, «Единая Россия» получила 16 мест, ЛДПР (220,7 тыс.; 12,72%) и КПРФ (187,8 тыс.; 10,83%) — по три, «Новые люди» (107,8 тыс.; 6,21%) и «Справедливая Россия» (88,9 тыс.; 5,13%) — по одному. Во всех 24 одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России». Явка на выборах составила 64,7%.

В новом созыве «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов в Тюменской облдуме с 37 до 40 человек, количество политиков во фракциях КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех человек в каждой, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте. Изначально справороссы в новый созыв не проходили (их список набирал 43 749 голосов; 3,83%), однако после обработки оставшихся 26,15% протоколов участковых избирательных комиссий было обнаружено еще 40 тыс. бюллетеней в их поддержку, что позволило им попасть в облдуму.

Василий Алексеев