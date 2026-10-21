Экс-ректор ТюмГУ Романчук прокомментировал свою отставку
Бывший ректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Иван Романчук прокомментировал свою отставку в социальных сетях. Он сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию и решил сменить город и сферу деятельности.
В своем обращении он поблагодарил коллег за совместную работу и выразил уверенность, что университет продолжит развиваться.
«Жизнь не стоит на месте. Я все чаще думаю, что она слишком коротка, чтобы бесконечно оставаться там, где ты уже многое знаешь, умеешь и можешь предсказать следующий шаг. Иногда нужно выйти из привычного мира, чтобы снова почувствовать вкус к открытиям. Я не говорю "прощайте". Я говорю "до новых встреч". Впереди другой город, другая деятельность, новые задачи и новые вызовы»,— написал господин Романчук.
Об отставке Ивана Романчука стало известно 21 октября. Он возглавлял ТюмГУ с 2021 года. Врио главы вуза назначен Евгений Голубев, ранее руководивший Заполярным государственным университетом имени Н. М. Федоровского в Норильске.