Экс-ректор ТюмГУ Романчук прокомментировал свою отставку

«Жизнь не стоит на месте. Я все чаще думаю, что она слишком коротка, чтобы бесконечно оставаться там, где ты уже многое знаешь, умеешь и можешь предсказать следующий шаг. Иногда нужно выйти из привычного мира, чтобы снова почувствовать вкус к открытиям. Я не говорю "прощайте". Я говорю "до новых встреч". Впереди другой город, другая деятельность, новые задачи и новые вызовы»,— написал господин Романчук.