Иван Романчук покидает пост ректора ТюмГУ

Глава региона на заседании внеочередного ученого совета ТюмГУ поблагодарил господина Романчука за плодотворную и эффективную работу. «В течение шести лет он возглавлял ведущий вуз Тюменской области. За это время госуниверситет добился выдающихся результатов. Олицетворением этого успеха стал новый современный главный корпус университета»,— рассказал господин Моор.