Иван Романчук покидает пост ректора ТюмГУ
Должность ректора Тюменского государственного университета (ТюмГУ) покидает Иван Романчук — врио главы вуза назначен Евгений Голубев, сообщил в своем канале Max губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона на заседании внеочередного ученого совета ТюмГУ поблагодарил господина Романчука за плодотворную и эффективную работу. «В течение шести лет он возглавлял ведущий вуз Тюменской области. За это время госуниверситет добился выдающихся результатов. Олицетворением этого успеха стал новый современный главный корпус университета»,— рассказал господин Моор.
Евгений Голубев ранее возглавлял Заполярный государственный университет в Норильске (Красноярский край), до этого был руководителем Технопарка ТюмГУ.
Иван Романчук возглавлял вуз с 2021 года. Его целями на посту были укрепление взаимодействия ТюмГУ с регионом, развитие сотрудничества с индустриальными партнерами, продолжение преобразований в университете в части индивидуализации образования.