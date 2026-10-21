Речная навигация сбилась

Число речных туристов в Сарапуле в сезоне навигации 2026 года упало более чем в два раза относительно 2024-го — до 14,6 тыс. человек. Город на Каме принял 95 судов против 175, подсчитал «Ъ-Удмуртия». Отметим, что новый модульный причал был открыт только в июне (обычно навигация начинается в мае). В 2025 году доступ к сооружению был ограничен из-за обрушения брусчатки на набережной.