Речная навигация сбилась
Число туристов на судах в Сарапуле сократилось вдвое за два года
Число речных туристов в Сарапуле в сезоне навигации 2026 года упало более чем в два раза относительно 2024-го — до 14,6 тыс. человек. Город на Каме принял 95 судов против 175, подсчитал «Ъ-Удмуртия». Отметим, что новый модульный причал был открыт только в июне (обычно навигация начинается в мае). В 2025 году доступ к сооружению был ограничен из-за обрушения брусчатки на набережной.
Первое туристическое судно — трехпалубный теплоход «Михаил Кутузов» с гостями из Москвы и Казани — было принято 4 июня. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, город на Каме посещали также туристы из Перми, Ярославля, Нижнего Новгорода и десятка малых городов Поволжья и Прикамья.
В июле и августе в Сарапуле вновь начали пришвартовываться «Метеоры», связывающие Удмуртию с Татарстаном и Пермским краем. Межрегиональные рейсы совершили 1,3 тыс. пассажиров. В сентябре возобновилось речное сообщение на «Восходах» (загрузка — до 80%). В 2027 году город на Каме готовится принимать «Метеоры» и «Восходы» из Перми на регулярной основе.
Напомним, «Метеоры» курсировали по маршруту Казань—Сарапул в 2024 году. В мае 2025 года доступ к старому причалу был ограничен из-за обрушения брусчатки на набережной. Тогда в провал упали три туристки, двум из них потребовалась медпомощь. В результате ограничения город перестал принимать теплоходы. Из-за закрытия пристани в тот сезон навигации город потерял около 40 тыс. речных туристов.
Одной из причин ЧП назывался обвал шпунтовой стенке на фоне сезонного подъем воды в реке Каме из-за увеличенного сброса с Воткинской ГЭС, что привело к подмыву берега. На руках администрации города имелось заключение экспертной организации о готовности причала к навигации.
В феврале 2026 года власти Сарапула заключили контракт на строительство и установку нового модульного причала с ООО «Пермская судоверфь» за 68 млн руб. 3 июня в Сарапуле начался монтаж модульного пассажирского причала. Через день к нему прибыл первый теплоход с туристами из Москвы и Казани. Также компания «Конт» из Санкт-Петербурга планирует реализовать инвестпроект по строительству стационарного причала в Сарапуле к 2027 году. Теперь республика соединена скоростным речным сообщением как минимум с пятью регионами РФ.