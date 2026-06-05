Новый причал Сарапула принял первый теплоход

Сезон речной навигации в Сарапуле стартовал со встречи трехпалубного теплохода «Михаил Кутузов». Город принял туристов из Москвы и Казани, они высадились на новом модульном причале, сообщил во «Вконтакте» глава муниципалитета Виктор Шестаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Шестаков, vk Фото: Виктор Шестаков, vk

«Мы вновь говорим: “Добро пожаловать в Сарапул!”. Видим интерес и у представителей малого и среднего бизнеса. Они готовы встречать туристов с радушием»,— написал господин Шестаков.

Напомним, 3 июня в Сарапуле начался монтаж модульного пассажирского причала. Из-за закрытия пристани в прошлый сезон навигации город потерял 40 тыс. речных туристов.

Доступ к сооружению был ограничен из-за обрушения брусчатки на набережной в мае 2025 года. Тогда в провал упали три туристки, двум из них потребовалась медпомощь. В результате ограничения город перестал принимать теплоходы.

Одной из причин ЧП назывался обвал шпунтовой стенке на фоне сезонного подъем воды в реке Каме из-за увеличенного сброса с Воткинской ГЭС, что привело к подмыву берега. На руках администрации города имелось заключение экспертной организации о готовности причала к навигации.

В феврале 2026 года власти Сарапула заключили контракт на строительство и установку нового модульного причала с ООО «Пермская судоверфь» за 68 млн руб. Летом 2026 года в Сарапул могут начать заходить суда «Метеор 120Р» из Казани. Также компания «Конт» из Санкт-Петербурга планирует реализовать инвестпроект по строительству стационарного причала в Сарапуле к 2027 году.