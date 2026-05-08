Инвестор из Петербурга хочет построить стационарный причал в Сарапуле

Компания «Конт» из Санкт-Петербурга планирует реализовать инвестпроект по строительству стационарного причала в Сарапуле к 2027 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу города на Каме Виктора Шестакова.

Речь идет о разноуровневом причальном сооружении, рассчитанном на прием теплоходов и «Метеоров» с подводными крыльями.

Напомним, что 30 мая власти Сарапула планируют принять первый теплоход на модульном причале.

Также до конца 2026 года должна быть разработана проектная документация капремонта шпунтовой стенки набережной, что позволит в дальнейшем открыть стационарный причал.

Напомним, Сарапул потерял 40 тысяч речных туристов из-за закрытия причала в последний сезон навигации. Доступ к сооружению был ограничен из-за обрушения брусчатки на набережной в мае 2025 года. Тогда в провал упали три туристки, двум из них потребовалась медпомощь. В результате ограничения город перестал принимать теплоходы.

Одной из причин ЧП назывался обвал шпунтовой стенке на фоне сезонного подъем воды в реке Каме из-за увеличенного сброса с Воткинской ГЭС, что привело к подмыву берега. На руках администрации города имелось заключение экспертной организации о готовности причала к навигации.

В феврале 2026 года власти Сарапула заключили контракт на строительство и установку нового модульного причала с ООО «Пермская судоверфь» за 68 млн руб. Ожидается, что дебаркадер примет первый теплоход в конце мая. Летом 2026 года в Сарапул могут начать заходить суда «Метеор 120Р» из Казани.