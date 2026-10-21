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Средняя Волга

Под оловянным колпаком

В Пензе задержали экс-главу гордумы Соболева и депутата Заксобрания Николаева
Силовики задержали бывшего председателя Пензенской гордумы Дениса Соболева и депутата Заксобрания региона Ивана Николаева, выяснил “Ъ”. Их якобы подозревают в мошенничестве и растрате, однако подтвержденного перечня статей пока нет. Оба фигуранта не раз попадали в освещаемые прессой спорные ситуации. Депутат Иван Николаев судился с матерю участника СВО, а экс-советник губернатора Олега Мельниченко Денис Соболев пробыл главой гордумы всего полтора года.
Денис Соболев и Иван Николаев задержаны по подозрению в экономических преступлениях

Денис Соболев и Иван Николаев задержаны по подозрению в экономических преступлениях

Соцсети Дениса Соболева / сайт «Единой России»

В Пензе задержали экс-главу Пензенской городской думы Дениса Соболева (вышел из «Единой России») и депутата Законодательного собрания региона Ивана Николаева (ЕР). Информацию подтвердил источник “Ъ” в силовых органах. Решение о мере пресечения вынесли сегодня, предположительно, в Октябрьском районном суде — в нем от комментариев отказались.
Областной парламентарий ранее был генеральным директором АО «Пензгорстройзаказчик» (ПГСЗ), которое занимается муниципальной застройкой. По данным “Ъ”, фигурантов подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ). Издание «Первый пензенский портал» пишет, что речь также может идти о взятках (ст. 291 УК РФ).

Денис Соболев окончил истфак ПГУ в 2000 году. Работал в газете, затем с 2001 года строил карьеру в политике и муниципальной службе: был помощником депутатов Госдумы и сенатора, директором фонда соцзащиты, начальником информотдела администрации Пензы. В 2021–2024 годах служил советником и помощником губернатора Олега Мельниченко. Награжден орденом и медалями «За заслуги перед Пензенской областью», почетным знаком главы региона и другими ведомственными отличиями.

В сентябре 2024 года Денис Соболев прошел в восьмой созыв Пензенской гордумы, после чего сразу стал ее спикером. Он должен был представлять интересы избирателей до осени 2029 года, однако досрочно и «по собственному желанию», как сообщила пресс-служба думы, сложил мандат в конце февраля 2026 года.
С кем из депутатов Денис Соболев поссорился, возглавляя гордуму, — в материалах “Ъ”: «Почетные вместо», «Это становится нормой», «Все понимают и даже довольны».

Иван Николаев — уроженец Ташкента. В 2016 году окончил ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», получив специальность «Инженер по организации и управлению на транспорте». С 29 декабря 2021 года по 24 декабря 2025-го занимал пост гендиректора ПГСЗ.

11 сентября 2022 года господин Николаев избрался депутатом Заксобрания Пензенской области VII созыва (по списку ЕР). Является членом комитета по экономической политике, заместителем председателя комитета по вопросам ЖКХ и строительства. Помощница парламентария Елена Мартынова отказалась комментировать ситуацию. Карточка Ивана Николаева на момент публикации оставалась на сайте Заксобрания.

ПГСЗ реорганизовано из МУПа в 2019 году (Rusprofile). Единственным учредителем выступает городская администрация. Штат насчитывает 27 сотрудников. На сегодняшний день организацией руководит Андрей Ушенин. Он также является руководителем ООО «Специализированный застройщик-58», которое принадлежит ПГСЗ. 2025 год компания закончила с выручкой 807 млн руб. (после 2,6 млрд руб. в 2024-м; -69% год к году); убыток составил рекордные для застройщика 36 млн руб.

ПГСЗ являлся поставщиком в 25 государственных и муниципальных контрактах. Общая сумма освоенных средств составила 4,3 млрд руб. Общество выступало заказчиком 406 раз, сумма договоров — 8,5 млрд руб. Сейчас в судах рассматриваются девять исков к организации с совокупным размером требований 52 млн руб.; в четырех спорах муниципальный застройщик требует с контрагентов 20 млн.
«Пензгорстройзаказчик» несколько раз обращался в Арбитражный суд Пензенской области с требованием удалить и опровергнуть материалы, размещенные на портале «МедиаПенза», которые якобы порочили деловую репутацию компании. В этих публикациях описан процесс расселения аварийных домов на улице Измайлова. По данным авторов, городская администрация и руководство «Пензгорстройзаказчика» ввели жильцов в заблуждение насчет условий расселения. Среди ответчиков фигурировала мать участника СВО.
Подробнее в материале “Ъ”: «Застройщик ухватился за достоинство».
«Денис Соболев и Иван Николаев пытались уйти с должностей без последствий. Я думаю, у них будет полный букет статей [уголовных],— предположил политолог Анатолий Бодров. Собеседник “Ъ” вспомнил, что предыдущего губернатора Андрея Белозерцева осудили за взяточничество, и отметил: лица сменились, но ситуация осталась неизменной. «Это не команда Белозерцева. Это креатуры действующего губернатора Мельниченко»,— резюмировал господин Бодров.
Дарья Васенина