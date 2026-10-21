Под оловянным колпаком

В сентябре 2024 года Денис Соболев прошел в восьмой созыв Пензенской гордумы, после чего сразу стал ее спикером. Он должен был представлять интересы избирателей до осени 2029 года, однако досрочно и «по собственному желанию», как сообщила пресс-служба думы, сложил мандат в конце февраля 2026 года.