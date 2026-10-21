Под оловянным колпаком
Денис Соболев окончил истфак ПГУ в 2000 году. Работал в газете, затем с 2001 года строил карьеру в политике и муниципальной службе: был помощником депутатов Госдумы и сенатора, директором фонда соцзащиты, начальником информотдела администрации Пензы. В 2021–2024 годах служил советником и помощником губернатора Олега Мельниченко. Награжден орденом и медалями «За заслуги перед Пензенской областью», почетным знаком главы региона и другими ведомственными отличиями.
Иван Николаев — уроженец Ташкента. В 2016 году окончил ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», получив специальность «Инженер по организации и управлению на транспорте». С 29 декабря 2021 года по 24 декабря 2025-го занимал пост гендиректора ПГСЗ.
ПГСЗ реорганизовано из МУПа в 2019 году (Rusprofile). Единственным учредителем выступает городская администрация. Штат насчитывает 27 сотрудников. На сегодняшний день организацией руководит Андрей Ушенин. Он также является руководителем ООО «Специализированный застройщик-58», которое принадлежит ПГСЗ. 2025 год компания закончила с выручкой 807 млн руб. (после 2,6 млрд руб. в 2024-м; -69% год к году); убыток составил рекордные для застройщика 36 млн руб.