Суд обязал АО «Шапсугский чай» снести склад и баню в Сочи
Арбитражный суд Краснодарского края обязал АО «Шапсугский чай» снести склад для кормов и баню, расположенные в Лазаревском районе Сочи. Иск к организации подало региональное управление Росимущества, сказано в решении, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Как следует из материалов дела, склад в ауле Хаджико был построен в 1949 году, баня в ауле Калеж — в 1965-м. Площадь зданий составляет 567,4 кв. м и 81,6 кв. м соответственно.
Спорные объекты находятся на земельных участках, права на которые были возвращены государству: в 2022 году Лазаревский райсуд Сочи удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ о прекращении права постоянного пользования и расторжении договоров аренды.
Кроме того, в 2024 году арбитражный суд отказал компании в признании права собственности на другие постройки в ауле Хаджико. Предприятие не доказало факт их приватизации правопредшественником и наличие законных оснований для возникновения права собственности.
Доводы ответчика о ненадлежащем истце и отсутствии доказательств актуального состояния зданий суд отклонил. Если компания не исполнит решение в течение 30 дней с момента его вступления в силу, Росимущество сможет организовать снос самостоятельно.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.
«Ъ-Сочи» писал, что «Шапсугский чай» не смог через кубанский арбитраж получить в собственность 14 зданий в Сочи. В обоснование иска общество указывало, что является правопреемником совхоза «Лазаревский», реорганизованного в АОЗТ, а затем — в акционерное общество.