«Шапсугский чай» проиграл спор за построенные совхозом здания

АО «Шапсугский чай» не смогло через Арбитражный суд Краснодарского края получить в собственность 14 зданий в Сочи. Ответчиками по иску выступили региональное управление Росимущества и администрация города-курорта, следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».

В обосновании иска «Шапсугский чай» указывал, что является правопреемником совхоза «Лазаревский», реорганизованного в АОЗТ, а затем — в акционерное общество. В 1992 году в перечень имущества компании вошли 85 сельскохозяйственных зданий, среди которых были спорные объекты. Их общая балансовая стоимость составила почти 1,5 млн руб.

Как указал кубанский арбитраж, компания не доказала, что совхоз имел право возводить здания на участках, изъятых по иску Генпрокуратуры. Также общество не подтвердило фактическое владение имуществом. Суд расценил иск как попытку обойти вступившее в силу решение об изъятии земли.

Адвокат «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает решение в целом обоснованным. Правопреемство само по себе не подтверждает переход каждого спорного объекта. Акт оценки 1992 года также не позволяет надежно идентифицировать здания. Кроме того, экспертиза признала четыре объекта некапитальными, два — аварийными.

Управляющий партнер адвокатского бюро ЮКАМ Ани Манташян обращает внимание на позицию Верховного суда (ВС) по предыдущему спору с «Шапсугским чаем». ВС указывал, что реорганизацию совхоза начала 1990-х годов нельзя оценивать формально. Переход прав может подтверждать совокупность документов. Например, решения трудового коллектива, описи имущества, учредительные документы или акты оценки.

Подробнее о споре — в материале «Ъ-Сочи» «Ни магазина, ни пчелодомиков».

Дмитрий Холодный