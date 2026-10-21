Ставрополье вошло в топ-25 регионов по числу дорогих автомобилей

Среди новых люксовых машин на Северном Кавказе чаще всего в публикациях об итогах 2025 года фигурирует Lamborghini Urus. В Дагестане продали два таких кроссовера и один Bentley Continental GT; в Ставропольском крае за год также зарегистрировали один Urus. В Чечне за январь—сентябрь купили два Urus и один Rolls-Royce Cullinan. Эти продажи дают представление о новых автомобилях сегмента Luxury, но не раскрывают марки всех 514 машин, которые налоговое исследование учло в Ставропольском крае.