Ставрополье вошло в топ-25 регионов по числу дорогих автомобилей
На Ставрополье к концу 2025 года насчитали 514 автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб. За год парк вырос на 102 машины, или почти на четверть. Владельцам начислили 64,9 млн руб. транспортного налога — на 29,7% больше, чем годом ранее. По числу таких автомобилей край занял 23-е место в России. Данные приводит исследование FinExpertiza на основе сведений ФНС.
В Северо-Кавказском федеральном округе больше всего дорогих автомобилей зарегистрировали в Чечне — 700. За год их число выросло на 307 машин, или на 78,1%, а налоговые начисления достигли 64,5 млн руб. В Дагестане парк увеличился с 361 до 537 машин, в Ингушетии — с 98 до 132, в Кабардино-Балкарии — с 99 до 139, в Северной Осетии — со 106 до 146, в Карачаево-Черкесии — с 35 до 49.
В совокупности в семи регионах СКФО числилось 2 217 автомобилей из этой категории — на 713 больше, чем годом раньше. Начисленный на них налог составил около 223,8 млн руб. Самый крупный прирост среди регионов округа показала Чечня, а самый большой парк после нее — Дагестан. Ставрополье уступило им по темпам роста, но сохранило крупнейшие в округе начисления наряду с Чечней: на край пришлось 64,9 млн руб., на республику — 64,5 млн руб.
Среди новых люксовых машин на Северном Кавказе чаще всего в публикациях об итогах 2025 года фигурирует Lamborghini Urus. В Дагестане продали два таких кроссовера и один Bentley Continental GT; в Ставропольском крае за год также зарегистрировали один Urus. В Чечне за январь—сентябрь купили два Urus и один Rolls-Royce Cullinan. Эти продажи дают представление о новых автомобилях сегмента Luxury, но не раскрывают марки всех 514 машин, которые налоговое исследование учло в Ставропольском крае.
Статистика описывает налоговый парк, а не только покупки за год. FinExpertiza относит к премиальным автомобили, попавшие в перечень Минпромторга для расчета налога; список учитывает среднюю стоимость модели, а не цену конкретной сделки. Для включенных в перечень машин транспортный налог рассчитывают с повышающим коэффициентом 3 (разъяснение ФНС). Поэтому увеличение числа машин в реестре не обязательно означает такой же рост продаж новых автомобилей.
Это видно и по данным о покупках собственно люксовых марок. За январь—сентябрь 2025 года в СКФО продали семь новых автомобилей класса люкс — столько же, сколько за тот же период годом ранее. «Коммерсантъ» ранее сообщал о трех продажах в Дагестане, трех в Чечне и одной на Ставрополье; в крае зарегистрировали Rolls-Royce Spectre, Bentley Continental GT и Ferrari SF90 Spider. Эти модели составляют лишь узкий сегмент рынка, тогда как налоговый перечень охватывает также отдельные версии более массовых марок.
По России число автомобилей из перечня Минпромторга выросло за 2025 год на 44%, до 46,7 тыс., а начисления транспортного налога достигли рекордных 6,6 млрд руб. В публикации 21 октября FinExpertiza назвала среди возможных причин спешку с покупками и ввозом перед изменением правил утильсбора и расширение перечня новыми моделями. Это объяснение относится к общероссийской динамике и не доказывает, что именно эти факторы определили рост в СКФО. Срок уплаты физическими лицами налога за 2025 год наступает 1 декабря 2026 года.