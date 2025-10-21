На Северном Кавказе в 2025 году продали семь автомобилей класса люкс

Продажи автомобилей класса люкс на Северном Кавказе в январе—сентябре 2025 года остались на уровне прошлого года — реализовано семь таких машин, пишет «РБК Кавказ» со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В Республике Дагестан и Чеченской Республике за три квартала купили по три автомобиля: преимущественно Lamborghini Urus — по два в каждом регионе, а также по одному Bentley Continental GT в Дагестане и Rolls-Royce Cullinan в Чечне. В Ставропольском крае продано три люксовых авто — Rolls-Royce Spectre, Bentley Continental GT и Ferrari SF90 Spider.

Наибольший спрос зафиксировали в Краснодарском крае — там за девять месяцев зарегистрировали 15 премиальных автомобилей. Лидером среди моделей стал Lamborghini Urus (4 машины), за ним следуют Bentley Bentayga (3) и Rolls-Royce Cullinan (3). Также жители региона приобрели Bentley Continental GTC, Bentley Continental GT, Rolls-Royce Ghost и Spectre.

В Ростовской области за тот же период продали два Lamborghini Urus, в прошлом году там лидировал Rolls-Royce Cullinan. В сентябре 2025 года в упомянутых регионах зарегистрировали четыре люксовых автомобиля. В Дагестане, Краснодраском крае и Ростовской области — по одному Lamborghini Urus, а в Чечне — один Rolls-Royce Cullinan. При этом по сравнению с сентябрем прошлого года число регистраций автомобилей люкс-класса в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах упало на 40%.

Станислав Маслаков