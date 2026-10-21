В Общественной палате выступили против переименования Петербурга в Ленинград

«Я против переименования Санкт-Петербурга в Ленинград и Волгограда в Сталинград. Мы можем это делать в юбилейные даты в течение нескольких дней. Мы помним и подвиг Ленинграда, и подвиг Сталинграда в годы Великой Отечественной войны. Не надо переименовывать, надо помнить и проводить мероприятия соответствующие», —сказал Владислав Гриб.