В Общественной палате выступили против переименования Петербурга в Ленинград
Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил против переименования Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда — в Сталинград. По его мнению, память о подвиге городов в годы Великой Отечественной войны следует сохранять с помощью памятных мероприятий, а не изменения названий. Об этом он заявил ТАСС.
«Я против переименования Санкт-Петербурга в Ленинград и Волгограда в Сталинград. Мы можем это делать в юбилейные даты в течение нескольких дней. Мы помним и подвиг Ленинграда, и подвиг Сталинграда в годы Великой Отечественной войны. Не надо переименовывать, надо помнить и проводить мероприятия соответствующие», —сказал Владислав Гриб.
Он также обратил внимание на финансовые затраты, связанные с переименованием. По словам представителя Общественной палаты, изменение названий потребует расходов на замену табличек и документов.
«Я против переименования городов. Это влечет за собой немалые расходы на изменение табличек, бумаг»,— отметил господин Гриб.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова внесла на рассмотрение парламента законопроект о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград и Волгограда в Сталинград. По мнению автора инициативы, документ призван восстановить историческую справедливость и подчеркнуть героизм защитников и жителей этих городов в годы войны.
Законопроект также предусматривает запрет на изменение названий городов-героев, которые они носили в период Великой Отечественной войны.
Санкт-Петербург носил название Ленинград с 1924 по 1991 год, а Волгоград назывался Сталинградом с 1925 по 1961 год.