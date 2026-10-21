ВС Башкирии пересмотрел приговор бывшим сотрудникам «Транснефть-Урал»

Как было установлено в суде, в октябре 2023 года «Транснефть-Урал» заключила с подрядчиком контракт на очистку резервуаров от донных отложений, подготовку к технической диагностике и восстановление антикоррозионной защиты. Должностные лица заказчика потребовали от директора подрядной организации 200 тыс. руб. для ускорения процедуры подписания и оплаты выполненных работ.