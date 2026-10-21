ВС Башкирии пересмотрел приговор бывшим сотрудникам «Транснефть-Урал»
Верховный суд Башкирии пересмотрел приговор двум бывшим руководителям подразделений АО «Транснефть-Урал» Владику Гизатуллину и Ильшату Гиниятуллину. В апреле Кировский районный суд Уфы признал их виновными в получении взятки в крупном размере (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорил каждого к семи годам и двум месяцам колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн руб. Также им на шесть лет запретили работать в нефтегазовой сфере.
Как было установлено в суде, в октябре 2023 года «Транснефть-Урал» заключила с подрядчиком контракт на очистку резервуаров от донных отложений, подготовку к технической диагностике и восстановление антикоррозионной защиты. Должностные лица заказчика потребовали от директора подрядной организации 200 тыс. руб. для ускорения процедуры подписания и оплаты выполненных работ.
При передаче взятки фигурантов уголовного дела задержали сотрудники Управления ФСБ по Башкирии. Вину подсудимые не признали.
Апелляционные жалобы на приговор подали адвокаты осужденных Айдар Хызыров и Урал Ишбулатов.
Изучив доводы жалоб, Верховный суд Башкирии переквалифицировал действия подсудимых на мошенничество с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ), снизил каждому наказание до трех лет лишения свободы в колонии общего режима и отменил штраф.