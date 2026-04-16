Экс-сотрудникам «Транснефть-Урала» вынесли приговор за получение взяток

Кировский районный суд Уфы признал двух бывших руководителей подразделений АО «Транснефть-Урал» Владика Гизатуллина и Ильшата Гиниятуллина виновными в получении взятки в крупном размере (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Оба получили по семь лет и два месяца колонии строгого режима. Также их оштрафовали на 4 млн руб. (на 20-кратный размер взятки), им на шесть лет запретили заниматься деятельностью в нефтегазовой сфере.

По версии обвинения, в октябре 2023 года «Транснефть-Урал» заключила с подрядчиком контракт на очистку резервуаров от донных отложений, подготовку к технической диагностике и восстановление антикоррозионной защиты. Должностные лица заказчика потребовали от директора подрядной организации 200 тыс. руб. для ускорения процедуры подписания и оплаты выполненных работ.

При передаче взятки фигурантов уголовного дела задержали сотрудники Управления ФСБ по Башкирии. Вину подсудимые не признали.

