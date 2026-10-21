Уборку поваленных ураганом деревьев в Лесных Полянах оценили в 26 млн

Вопрос о судьбе поваленных деревьев, которые лежат больше года, задал депутат Анатолий Каширин. Он сказал, что по этому вопросу к нему обращаются жители. Госпожа Андрианова сообщила, что городские власти разработали техническое задание для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с одновременной куплей-продажей лесных насаждений.