Уборку поваленных ураганом деревьев в Лесных Полянах оценили в 26 млн
Стоимость уборки поваленных ураганом в июле 2025 года деревьев в поселке Лесные Поляны в Ярославле составляет 26 млн руб. Об этом на заседании постоянной комиссии муниципалитета по экономике сказала заместитель начальника отдела охраны окружающей среды и зеленого хозяйства мэрии Ольга Андрианова.
Вопрос о судьбе поваленных деревьев, которые лежат больше года, задал депутат Анатолий Каширин. Он сказал, что по этому вопросу к нему обращаются жители. Госпожа Андрианова сообщила, что городские власти разработали техническое задание для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с одновременной куплей-продажей лесных насаждений.
«Получено несколько коммерческих предложений от потенциальных исполнителей. Минимальная стоимость составляет 26 млн руб. для уборки этого ветровала. К сожалению, та стоимость древесины, которая у нас была рассчитана, не покрывает эти расходы»,— сказала Ольга Андрианова.
Сейчас мэрия рассматривает альтернативное предложение другой подрядной организации, которая выйдет на объект с обследованием. После получения предложения от нее городские власти будут принимать решение о дальнейших действиях.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что 8 июля 2025 года в Ярославской области ветер повалил деревья, сорвал крыши домов, снес остановки, оборвал провода.