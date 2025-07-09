В ярославских Лесных Полянах ураган уничтожил лес

8 июля ураган повалил большое количество деревьев рядом с поселком Лесные Поляны под Ярославлем. Фотографии последствий стихии опубликовал специалист по аэросъемке Александр Давидик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия урагана 8 июля в Лесных Полянах

Фото: Александр Давидик Последствия урагана 8 июля в Лесных Полянах

Фото: Александр Давидик

На них видно, что на некоторых участках упали все взрослые деревья, в основном березы и сосны. По словам автора съемки, уничтожены «тысячи деревьев», аналогичная ситуация наблюдается и в лесу около поселка Красный Профинтерн Некрасовского района.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 8 июля в Ярославской области ветер повалил деревья, сорвал крыши домов, снес остановки, оборвал провода. Ликвидация последствий стихии продолжается.

Антон Голицын