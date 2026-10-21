Песков объяснил решение Путина освободить осужденного в России американца Хаббарда
Песков: решение об освобождении Хаббарда принято из гуманитарных соображений
Президент Владимир Путин решил освободить осужденного в России американца Стивена Хаббарда из гуманитарных соображений. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Этот вопрос уже определенное время ставился американской стороной. В целом контакты по вопросам обменов и так далее продолжаются на постоянной основе по линии специальных служб»,— сказал господин Песков в комментарии ИС «Вести».
Владимир Путин объявил об освобождении Стивена Хаббарда во время сегодняшней встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. По его словам, американец находится в аэропорту Пулково. 74-летний Хаббард был осужден в России на шесть лет и десять месяцев за наемничество.