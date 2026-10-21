Уиткоффа после встречи с Путиным в Петербурге снова ждут в Осло
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге отправится в Осло. Об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере завил в эфире национального телевидения, передает «РИА Новости».
«Ожидается некоторая обратная связь», — приводит агентство цитату.
Господин Уиткофф накануне встречался в Осло с представителями ЕС, в том числе с президентом Финляндии Александром Стуббом, а также с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сегодня утром дипломат прибыл в Россию.