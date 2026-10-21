Axios: Кушнер в Осло передал Украине требование Трампа прекратить удары по НПЗ
Зять президента США Джаред Кушнер на переговорах в Осло передал Украине требование Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.
Господин Кушнер участвовал во встрече по видеосвязи. «Джаред был очень прямолинеен»,— рассказал неназванный собеседник издания. Во встрече также участвовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Дональд Трамп неоднократно критиковал удары по российским НПЗ, потому что они, по его словам, наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизеля, в том числе в США. Накануне господин Трамп предупредил, что Украина столкнется с «очень плохими» последствиями, если не проявит стремления к мирному урегулированию.