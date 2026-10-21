Путин проводит встречу с Уиткоффом в Петербурге
Главное из заявлений
Президент России Владимир Путин в среду, 21 октября, проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждают урегулирование конфликта на Украине, перспективы возобновления переговоров и развитие экономических связей между двумя странами.
Главное из заявлений Владимира Путина:
Господин Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к вопросу урегулирования конфликта на Украине.
По словам российского президента, в последнем разговоре господин Трамп подчеркивал необходимость завершить конфликт, чтобы остановить человеческие потери.
Россия заинтересована в восстановлении экономического сотрудничества с США.
Российская сторона могла бы увеличить поставки удобрений на американский рынок.
Господин Путин поинтересовался итогами переговоров, прошедших в Норвегии.
Президент РФ заявил, что ему интересны оценки ситуации вокруг Ирана, и выразил готовность содействовать урегулированию конфликта.
После принятия решения по так называемой «дизельной сделке» мировые цены на дизельное топливо снизились на 5-6%, отметил господин Путин.
Главное из заявлений Стива Уиткоффа:
Господин Уиткофф выразил надежду, что Россия рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием РФ, США и Украины для обсуждения технических вопросов.
Спецпосланник сообщил, что привез документы с изложением подходов к урегулированию украинского конфликта.
По его словам, у России и США есть перспективы расширения экономического сотрудничества после завершения конфликта.
Господин Уиткофф от имени господина Трампа поблагодарил российского президента за решение по «дизельной сделке».
Он назвал переговоры в Осло продуктивными и заявил о продвижении вперед.
По оценке спецпосланника, есть предпосылки для достижения договоренности о прекращении огня на Украине.
О встрече Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Петербурге стало известно накануне, 20 октября. Сам господин Уиткофф в тот день встречался в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими представителями. Подробнее об этой встрече — в материале «Ъ» «Ословский торг». Встреча в Константиновском дворце была согласована за несколько дней до ее проведения. Джаред Кушнер, который также должен был участвовать во встрече, не приехал в Россию по состоянию здоровья.