Путин проводит встречу с Уиткоффом в Петербурге

О встрече Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Петербурге стало известно накануне, 20 октября. Сам господин Уиткофф в тот день встречался в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими представителями.Встреча в Константиновском дворце была согласована за несколько дней до ее проведения. Джаред Кушнер, который также должен был участвовать во встрече, не приехал в Россию по состоянию здоровья.