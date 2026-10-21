Белгородские власти признали нереализованным проект промышленного парка «Котел»

Индустриальный парк (ИП) «Котел» был образован в соответствии с постановлением правительства Белгородской области в октябре 2017-го. Общая площадь ИП составила 34,4 га — два земельных участка по 15,7 га. Открыть парк планировали к 2022 году. В качестве управляющей компании было создано ООО «Промсоюз», на 100% принадлежащее муниципалитету. Объем вложений в создание парка оценивался более чем в 1 млрд руб. По прогнозам местных властей, годовой объем выручки управляющей компании мог бы составить 1,1 млрд руб., а чистой прибыли — 141 млн руб. Сроки окупаемости оценивали в шесть с половиной лет.