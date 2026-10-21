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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородские власти признали нереализованным проект промышленного парка «Котел»

Проект индустриального парка «Котел» в Старом Осколе остался нереализованным. Столкнувшись с серьезными барьерами, площадка не смогла развиться в тот масштабный экономический центр, который планировался изначально, рассказал министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев в комментариях на странице губернатора Александра Шуваева «Вконтакте».

«Мы детально проанализировали этот опыт. Именно поэтому сегодня регион делает ставку на строительство современной, более компактной и, главное, обеспеченной федеральной поддержкой промышленной площадки в Старом Осколе»,— заявил господин Гусев.

Создание нового промпарка предполагает строительство всей необходимой инфраструктуры с нуля «под ключ» и включение возможности льготных механизмов свободной экономической зоны. Белгородские власти рассчитывают, что подобный подход позволит привлечь в новый проект бизнес и создать реальные рабочие места для старооскольцев.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что региональные власти рассчитывают привлечь не менее 2,4 млрд руб. частных инвестиций в проект нового промпарка в Старом Осколе. По словам Александра Шуваева, профильное министерство экономического развития РФ уже одобрило заявку Белгородской области на предоставление 600 млн руб. федеральной субсидии. Под новый мультиотраслевой промышленный парк типа «гринфилд» отведено почти 16 га возле действующей промзоны станции Котел. Власти хотят привлечь на площадку не менее 12 компаний-резидентов и создать 378 рабочих мест.

Индустриальный парк (ИП) «Котел» был образован в соответствии с постановлением правительства Белгородской области в октябре 2017-го. Общая площадь ИП составила 34,4 га — два земельных участка по 15,7 га. Открыть парк планировали к 2022 году. В качестве управляющей компании было создано ООО «Промсоюз», на 100% принадлежащее муниципалитету. Объем вложений в создание парка оценивался более чем в 1 млрд руб. По прогнозам местных властей, годовой объем выручки управляющей компании мог бы составить 1,1 млрд руб., а чистой прибыли — 141 млн руб. Сроки окупаемости оценивали в шесть с половиной лет.

Денис Данилов