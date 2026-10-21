Белгородские власти признали нереализованным проект промышленного парка «Котел»
«Мы детально проанализировали этот опыт. Именно поэтому сегодня регион делает ставку на строительство современной, более компактной и, главное, обеспеченной федеральной поддержкой промышленной площадки в Старом Осколе»,— заявил господин Гусев.
Индустриальный парк (ИП) «Котел» был образован в соответствии с постановлением правительства Белгородской области в октябре 2017-го. Общая площадь ИП составила 34,4 га — два земельных участка по 15,7 га. Открыть парк планировали к 2022 году. В качестве управляющей компании было создано ООО «Промсоюз», на 100% принадлежащее муниципалитету. Объем вложений в создание парка оценивался более чем в 1 млрд руб. По прогнозам местных властей, годовой объем выручки управляющей компании мог бы составить 1,1 млрд руб., а чистой прибыли — 141 млн руб. Сроки окупаемости оценивали в шесть с половиной лет.