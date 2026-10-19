В новый белгородский промпарк в Старом Осколе хотят привлечь 2,4 млрд инвестиций

Под новый мультиотраслевой промпарк типа «гринфилд» отведено почти 16 га возле действующей промзоны станции Котел. Власти рассчитывают привлечь на площадку не менее 12 компаний-резидентов и создать 378 рабочих мест. Профиль парка ориентирован на производство стройматериалов, металлоизделий, лакокрасочной продукции, агрохимии, а также оборудования и комплектующих для горнодобывающей промышленности.