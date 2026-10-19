В новый белгородский промпарк в Старом Осколе хотят привлечь 2,4 млрд инвестиций
Власти Белгородской области рассчитывают привлечь не менее 2,4 млрд руб. частных инвестиций в проект нового промышленного парка в Старом Осколе Белгородской области. Как сообщил губернатор Александр Шуваев, профильное Министерство экономического развития России уже одобрило заявку региона на предоставление 600 млн руб. федеральной субсидии.
Совокупная стоимость инженерной и транспортной подготовки площадки оценивается примерно в 1 млрд руб. Оставшиеся 400 млн руб. региональные власти планируют привлечь из областного бюджета и внебюджетных источников. Создание инфраструктуры стартует в 2027 году и завершится в 2028-м. Сейчас ведется разработка проектной документации.
Под новый мультиотраслевой промпарк типа «гринфилд» отведено почти 16 га возле действующей промзоны станции Котел. Власти рассчитывают привлечь на площадку не менее 12 компаний-резидентов и создать 378 рабочих мест. Профиль парка ориентирован на производство стройматериалов, металлоизделий, лакокрасочной продукции, агрохимии, а также оборудования и комплектующих для горнодобывающей промышленности.
Для инвесторов площадки предусмотрены региональные преференции: пятилетнее освобождение от налога на имущество и льготные ставки аренды земельных участков. Кроме того, поскольку действие свободной экономической зоны (СЭЗ) теперь распространено на всю Белгородскую область, резиденты будущего промпарка смогут претендовать на получение соответствующего льготного статуса.
В мае 2026 года региональное АО «Корпорация "Развитие"» объявило тендер с начальной ценой 21 млн руб. на выполнение проектно-изыскательских работ для организации первой очереди парка «Старооскольский». По данным портала госзакупок, на участие в конкурсе поступило пять заявок, а контракт в итоге заключили по цене 15,5 млн руб. с подрядчиком, имя которого не раскрывается. Техническое задание предусматривает подведение инженерных сетей, строительство дорог, административно-бытового корпуса и склада, а также нарезку не менее 15 участков для размещения резидентов. Подготовить проектную документацию исполнитель обязан до 1 декабря 2026 года.