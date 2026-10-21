«Далеко не все готовы планировать поездку задолго до даты отдыха»
Отельер Дмитрий Богданов — о ценах и спросе на санаторный отдых в Сочи
За год спрос на санаторный отдых в России снизился на 20–25%. На этом фоне здравницы Сочи постепенно снижают цены, сообщили представители туристической отрасли. Председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов рассказал «Ъ-Сочи», что падение цены реализации размещения в городе-курорте оказалось существеннее падения спроса.
«Снижение цены размещения остается одним из наиболее действенных инструментов стимулирования спроса на туристическом рынке. Как только цена опускается ниже определенного психологического порога, интерес со стороны туристов заметно возрастает. Показательный пример — один из крупных курортных комплексов на первой линии в Адлере. Летом он снизил цены на 70%, в результате чего за неделю было реализовано более 6 тыс. путевок. Я не сторонник столь масштабных скидок. На мой взгляд, отельерам важно изначально не завышать стоимость размещения и при необходимости корректировать цены своевременно и последовательно.
По итогам сентября, октября и начала ноября мы, вероятнее всего, недосчитаемся по сравнению с прошлым годом 10–12% гостей. При этом падение цены реализации размещения оказывается еще более существенным: в зависимости от объекта оно составляет 12–15%, а в отдельных случаях достигает 25%. Важно учитывать, что прошлый год также нельзя назвать особенно удачным для отрасли.
Неоднозначная ситуация складывается и с бронированиями на новогодний период. Пока они идут медленнее, чем год назад. Одна из причин — осторожность туристов: далеко не все готовы планировать поездку задолго до даты отдыха. При этом интерес к новогодним каникулам сохраняется: путешественники задают вопросы, уточняют условия. В то же время есть гости, которые уже бронируют не только новогодние даты, но и январь, февраль и даже весну. Некоторые готовы бронировать осень следующего года».