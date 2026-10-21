Неоднозначная ситуация складывается и с бронированиями на новогодний период. Пока они идут медленнее, чем год назад. Одна из причин — осторожность туристов: далеко не все готовы планировать поездку задолго до даты отдыха. При этом интерес к новогодним каникулам сохраняется: путешественники задают вопросы, уточняют условия. В то же время есть гости, которые уже бронируют не только новогодние даты, но и январь, февраль и даже весну. Некоторые готовы бронировать осень следующего года».