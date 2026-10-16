Санатории Сочи снижают цены на фоне падения спроса перед Новым годом
Продажи путевок в санатории на новогодние праздники отстают от прошлогодних показателей на 20–40%. В Сочи загрузка здравниц сократилась как минимум на 40%. При этом по числу бронирований на праздничный период Кавказские Минеральные Воды опередили Краснодарский край, сообщили представители туристической отрасли.
По словам члена правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, продажи санаторного отдыха за год снизились на 20–25%. Исправить ситуацию сложно, поскольку такие поездки обычно планируют за 45–60 дней. «Это не горнолыжный отдых, когда выпал снег и можно спонтанно поехать кататься»,— отметил он.
По данным заместителя генерального директора «Алеан» Оксаны Булах, на новогодние праздники на Кавказские Минеральные Воды приходится 35% бронирований санаториев, на Краснодарский край — 33%. Годом ранее доли составляли 29 и 34% соответственно. Наиболее активно путевки бронируют в октябре и первой половине ноября.
Стоимость отдыха с лечением за год выросла на 8–10% в зависимости от категории здравницы. По оценке «Дельфина», средний чек на новогодний период составляет 6–6,5 тыс. руб. на человека в сутки. Программа на 10–12 дней обойдется минимум в 65 тыс. руб. без учета дороги. В «Алеане» средняя стоимость десятидневной поездки на двоих в санаторий среднего ценового сегмента достигает 217,8 тыс. руб.
В Сочи здравницы постепенно снижают цены на фоне слабого спроса. Генеральный директор «Росюгкурорта» Валерий Сычев связывает ситуацию с низким сезоном, высокой стоимостью отдыха, перебоями в транспортном сообщении и вопросами безопасности. Наиболее востребованы предложения стоимостью до 3 тыс. руб. на человека в сутки.
В анапском санатории «Родник» новогодние программы подорожали на 5%, однако спрос остается низким. Директор учреждения Карина Ватьян среди причин назвала опасения туристов по поводу поездок за пределы домашнего региона и рост стоимости железнодорожных билетов в праздничный период.