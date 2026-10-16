Санатории Сочи снижают цены на фоне падения спроса перед Новым годом

Стоимость отдыха с лечением за год выросла на 8–10% в зависимости от категории здравницы. По оценке «Дельфина», средний чек на новогодний период составляет 6–6,5 тыс. руб. на человека в сутки. Программа на 10–12 дней обойдется минимум в 65 тыс. руб. без учета дороги. В «Алеане» средняя стоимость десятидневной поездки на двоих в санаторий среднего ценового сегмента достигает 217,8 тыс. руб.