ФНС хочет обанкротить орловского производителя пластмассовых изделий

Согласно Rusprofile, с участием компании зафиксировано шесть арбитражных дел на общую сумму около 121,2 млн руб. «Вертикаль» трижды выступала ответчиком. В частности, в январе 2026 года индивидуальный предприниматель Светлана Сулина подала к компании иск на 1,1 млн руб. по спору, связанному с неисполнением договора аренды. В марте суд вернул исковое заявление. В сентябре 2024 года управляющая компания «Зеленая Роща» обратилась в суд с требованием на 9 тыс. руб. по договору возмездного оказания услуг. Суд отказал в принятии заявления о выдаче судебного приказа.