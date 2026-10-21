ФНС хочет обанкротить орловского производителя пластмассовых изделий
Межрайонная инспекция ФНС России №20 по Саратовской области подала в Арбитражный суд Орловской области заявление о признании банкротом местного производителя пластмассовых изделий ООО «Вертикаль». Сумма исковых требований составляет 118,5 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.
На момент публикации сведения о принятии заявления к производству отсутствуют. Суть требований не раскрывается.
«Ъ-Черноземье» связался с представителями компании «Вертикаль». Там сообщили, что без адвоката никаких комментариев давать не будут.
По данным Rusprofile, ООО «Вертикаль» зарегистрировано в Орле в мае 2019 года. Компания специализируется на производстве прочих пластмассовых изделий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем выступает Елена Кузина. По итогам 2025 года выручка ООО «Вертикаль» сократилась на 80,5%, до 20 млн руб. против 103 млн руб. годом ранее. Компания получила убыток в размере 6,9 млн руб., тогда как в 2024 году ее чистая прибыль составляла 3,2 млн руб.
Согласно Rusprofile, с участием компании зафиксировано шесть арбитражных дел на общую сумму около 121,2 млн руб. «Вертикаль» трижды выступала ответчиком. В частности, в январе 2026 года индивидуальный предприниматель Светлана Сулина подала к компании иск на 1,1 млн руб. по спору, связанному с неисполнением договора аренды. В марте суд вернул исковое заявление. В сентябре 2024 года управляющая компания «Зеленая Роща» обратилась в суд с требованием на 9 тыс. руб. по договору возмездного оказания услуг. Суд отказал в принятии заявления о выдаче судебного приказа.
В конце июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что налоговая решила обанкротить орловского автодилера ООО «Реал Моторс» (входит в местную ГК «Возрождение» Владимира Бутусова). Сумма требований — 27,1 млн руб. В конце сентября Арбитражный суд Орловской области принял заявление к рассмотрению, а следующее заседание назначил на 9 ноября.