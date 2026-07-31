Налоговая решила обанкротить орловского автодилера «Реал Моторс»

Межрайонная инспекция ФНС №20 по Саратовской области подала в Арбитражный суд Орловской области банкротный иск к местному автодилеру ООО «Реал Моторс» (входит в местную ГК «Возрождение» Владимира Бутусова). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Размер требований составляет 27,1 млн руб. Заявление пока не принято к производству.

По собственным данным компании, ООО «Реал Моторс» в структуре ГК «Возрождение» управляет дилерским центром на Кромском шоссе, 2а в Орле. В портфель брендов группы входят Haval, китайские марки JAC, Jetour, Dongfeng, российско-китайская Sollers.

В октябре 2025 признания ООО «Реал Моторс» несостоятельным потребовал Альфа-банк. Размер требований составлял 62,7 млн руб. В итоге суд закрыл дело в связи с заключением мирового соглашения между сторонами.

В середине июля в орловский арбитраж поступил иск той же налоговой инспекции о признании банкротом еще одной структуры ГК «Возрождение» — ООО «Северный ветер». Суд оставил заявление без движения до 21 августа.

Алина Морозова