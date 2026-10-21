Успеть до выборов

«Думаю, я могу организовать это и по-другому. Им трудно находиться в одной комнате, но мне плевать, как это будет сделано, мне все это уже надоело. Если они не заключат сделку, то, на мой взгляд, все будет только хуже и хуже. Россия — очень большая страна, у неё много граждан, есть откуда брать людей. У Украины таких возможностей нет, и пришло время заключить сделку. Я об этом говорю. Но помните вот что: мы очень много дали Украине и не получили взамен абсолютно ничего, кроме проблем, смертей и колоссальных финансовых потерь. Мы передали невероятное количество техники, прежде всего военной, да и всевозможного другого оборудования. Посмотрим, что будет. Мы занимаемся вопросом Хаббарда, и мы не будем поступать, как Байден — отдавать крупнейшего в истории торговца оружием, чтобы вернуть баскетболистку. Эти сделки заключали глупые люди. А я разговаривал с президентом Путиным о господине Хаббарде, мы подробно это обсуждали. Я попросил его освободить Хаббарда, я бы очень хотел вернуть его домой».