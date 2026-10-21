Успеть до выборов

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Зачем Трамп торопит Москву и Киев с мирной сделкой
Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась. Переговоры продлились около трех часов, к ним удаленно подключался зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Как ожидается, для продолжения переговоров по Украине спецпосланник США вернется в Осло.

HandoutВ  / Reuters

Во время встречи Владимир Путин объявил, что Россия освобождает американца Стивена Хаббарда, который отбывал срок за наемничество на стороне ВСУ. В ближайшее время он отправится на родину. В обмен на Хаббарда США никого России не передавали.
Спецпосланник США поблагодарил президента России за решения как по «дизельной сделке», так и по Стивену Хаббарду, и заявил о перспективах прекращения конфликта на Украине. С собой он привез американские подходы по урегулированию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле внимательно изучат эти документы.
Накануне, 20 октября, Уиткофф встретился в Норвегии с Владимиром Зеленским. Президент Украины по итогам переговоров сообщил, что Киев подготовил некоторые предложения по достижению мира и хочет, чтобы американские спецпосланники теперь передали их Москве. Украина ожидает ответа в течение суток, отметил Зеленский.

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Как пишет Politico, Уиткофф в свою очередь намерен предложить Путину личные переговоры с Зеленским и Трампом. Предыдущие попытки Вашингтона организовать подобную встречу терпели неудачу. Личная беседа Путина и Зеленского не обязательна для украинского урегулирования, мира можно достичь и без совместного подписания документов, заявил Дональд Трамп:

«Думаю, я могу организовать это и по-другому. Им трудно находиться в одной комнате, но мне плевать, как это будет сделано, мне все это уже надоело. Если они не заключат сделку, то, на мой взгляд, все будет только хуже и хуже. Россия — очень большая страна, у неё много граждан, есть откуда брать людей. У Украины таких возможностей нет, и пришло время заключить сделку. Я об этом говорю. Но помните вот что: мы очень много дали Украине и не получили взамен абсолютно ничего, кроме проблем, смертей и колоссальных финансовых потерь. Мы передали невероятное количество техники, прежде всего военной, да и всевозможного другого оборудования. Посмотрим, что будет. Мы занимаемся вопросом Хаббарда, и мы не будем поступать, как Байден — отдавать крупнейшего в истории торговца оружием, чтобы вернуть баскетболистку. Эти сделки заключали глупые люди. А я разговаривал с президентом Путиным о господине Хаббарде, мы подробно это обсуждали. Я попросил его освободить Хаббарда, я бы очень хотел вернуть его домой».

В свою очередь, Владимир Зеленский после встречи в Норвегии сообщил, что обсудил с американской стороной в том числе гарантии безопасности по принципу пятой статьи устава НАТО. Предложения уже закрепили в документе. И, по словам Зеленского, их также могут передать России. Прорыв в урегулировании действительно возможен, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:
«Очевидно, что мы в том или ином виде приближаемся к контурам мирной сделки.
Владимир Зеленский объявил, что американцы готовы предоставить Украине гарантии, похожие на пятую статью НАТО. Это, конечно, полная профанация.
Гарантии никогда никого ни от чего не защищают, но, по крайней мере, это то, что Владимир Зеленский может продать у себя в стране как победу Украины, что, соответственно, повышает его шансы на согласие на ту или иную сделку. Учитывая, что ни одна из сторон не может позволить себе потерять лица, я полагаю, что есть и возможный компромисс по Донбассу, по той части Донбасса, которая пока еще не контролируется российской стороной. Мы, конечно, близки к контурам, но нельзя сказать, что это уже решенный вопрос. Сейчас как раз поедут обсуждать наиболее щепетильные долгосрочные вопросы, в первую очередь касающиеся территорий и гарантии безопасности для России, и если будет достигнут какой-то прогресс, то я полагаю, что трехсторонняя сделка — это то, чего мы сможем ожидать довольно скоро.
Что касается краткосрочных целей Трампа, то мы видим, что возобновлена работа Starlink, возобновлен обмен разведданными. Это может свидетельствовать о том, что украинцы дали обещание не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.
Кроме того, очевидно, что Дональду Трампу необходимы какие-то быстрые победы перед выборами.
Я полагаю, что, безусловно, будет объявлено об освобождении одного или нескольких американских граждан, которые осуждены в России по уголовным статьям. Российская сторона знает, что Дональд Трамп любит такого рода широкие жесты. Но и Трамп, безусловно, таких почестей в свой адрес не забывает».
Уиткофф представит Путину план частичного прекращения огня. Он будет касаться энергетической и продовольственной инфраструктуры, рассказал президент Финляндии Александр Стубб. Накануне он участвовал в переговорах украинской и американской делегаций в Осло.

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По данным The New York Times, на этой встрече представители США пытались убедить Зеленского отказаться от территориальных требований. В Вашингтоне якобы считают, что мирное соглашение принесет Киеву экономическую выгоду. Даже если договор заключат на условиях Москвы. Белому дому важен срочный результат, полагает ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Ирина Кобринская:
«Представляется, что весь контур и контекст не меняется и не изменится в ближайшие 10 дней, собственно, до 3 ноября, когда состоятся выборы промежуточные в Соединенных Штатах. И этим обусловлена вот эта лихорадочная абсолютно активность Вашингтона. Вряд ли что-то новое может появиться в предложениях. Доходит информация, что обсуждаются уже даже условия постконфликтного урегулирования.
Но на данном этапе, на самом деле, сейчас Трампу очень важно представить хоть что-то, что может выглядеть как его достижение в урегулировании конфликта.
После 3 ноября представляется, что его повестка международная может резко измениться. Прежде всего, начнет беспокоить Ближний Восток, и, видимо, он все-таки будет больше заниматься вот этими делами».
В последний раз Уиткофф и Кушнер были в Москве в начале сентября. После этого они сразу отправились на встречу с Зеленским и впервые посетили Киев. Ни о каких договоренностях тогда так и не объявили.
Украина. Отношения с Россией
Стив Уиткофф
Конгресс США
США. Отношения с Россией

Авторы

  • Александра Абанькова
    Александра Абанькова
    редактор