«Развязка неминуема»

На фоне жестких споров Дональда Трампа и Владимира Зеленского могло показаться, что тема Ирана отошла на второй план. Видимо, это не совсем так. Более того, очень похоже, что события развиваются с точностью до наоборот. Нельзя исключать, что напряжение вокруг Украины лишь повод отвлечь внимание мировой общественности от подготовки нового удара по Исламской республике, который, по сути, видится неотвратимым. Вполне вероятна и другая версия: Америка пытается сократить, пусть и временно, число горячих точек в мире, чтобы хотя бы преодолеть дефицит дорогих боеприпасов. Скорее всего, верны обе. Как и то, что ослабление антироссийских санкций наверное поможет хоть в какой-то степени стабилизировать нефтяные котировки.