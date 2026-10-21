«Развязка неминуема»
Дмитрий Дризе — о ситуации вокруг Ирана
С Ираном «все идет очень хорошо», заявил журналистам в Белом доме Дональд Трамп. По словам президента США, Америка победит в любом случае. Однако сейчас ему предстоит выбрать, каким способом завершить конфликт — «по-хорошему или по-плохому». Ранее Тегеран сообщил, что в Ормузском проливе на мине подорвался очередной супертанкер. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает наиболее вероятным именно «плохой сценарий».
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На фоне жестких споров Дональда Трампа и Владимира Зеленского могло показаться, что тема Ирана отошла на второй план. Видимо, это не совсем так. Более того, очень похоже, что события развиваются с точностью до наоборот. Нельзя исключать, что напряжение вокруг Украины лишь повод отвлечь внимание мировой общественности от подготовки нового удара по Исламской республике, который, по сути, видится неотвратимым. Вполне вероятна и другая версия: Америка пытается сократить, пусть и временно, число горячих точек в мире, чтобы хотя бы преодолеть дефицит дорогих боеприпасов. Скорее всего, верны обе. Как и то, что ослабление антироссийских санкций наверное поможет хоть в какой-то степени стабилизировать нефтяные котировки.
На Ближний Восток отправился атомный авианосец «Теодор Рузвельт» с корпусом морской пехоты на борту, а это дополнительно около 10 тыс. военных. В регионе будут находиться сразу три авианосные группы. Такое количество сил, как правило, означает неизбежность новой конфронтации. В Израиль внезапно прибыл министр войны Пит Хегсет. СМИ пишут, что для премьер-министра Биньямина Нетаньяху это стало полной неожиданностью, и ему пришлось отвлечься от предвыборной кампании ради встречи с высоким гостем. Логично предположить, что просто так глава Пентагона в столь взрывоопасный регион не поедет.
Иран тем временем продолжает блокировать Ормузский пролив, несмотря на победные заявления США. Газеты со ссылкой на страховых брокеров пишут, что только за последние 10 дней атакованы свыше 15 коммерческих судов. Цены на нефть ушли за $100 за баррель.
Считается, что война не начнется до парламентских выборов в Израиле 27 октября и в США 3 ноября.
Собственно, об этом говорил и сам президент. Однако, учитывая характер Дональда Трампа и, главное, резкое ухудшение обстановки, вероятность нового раунда боевых действий стремительно растет. При этом есть информация, что посредники пытаются возобновить переговоры Тегерана и Вашингтона. Есть большие сомнения, что они к чему-то приведут.
Можно представить и сценарий, который кажется фантастическим: Трамп начинает войну и побеждает аккурат к выборам 3 ноября. Уж не тот ли это сюрприз, который он обещает избирателям в рамках предвыборных поездок? К слову, победить можно и дипломатическим путем, грубая сила необязательна.
Как бы то ни было, ситуация не может долго оставаться такой, как сейчас. Развязка неминуема.