Более чем в два раза выросло число льготных ипотек в сентябре в Удмуртии

С 1 октября в Удмуртии и по всей стране изменились условия по льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых. С каждым последующим ребенком ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых. Застройщики ожидают сокращения выдачи льготной ипотеки на 30—40% в течение года и снижения активности в части запуска новых проектов, что отразится на объемах ввода в эксплуатацию нового жилья.