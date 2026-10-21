Более чем в два раза выросло число льготных ипотек в сентябре в Удмуртии
Их доля среди всех ипотечных программ — 53% по количеству
Количество выданных льготных ипотечных кредитов в Удмуртии увеличилось в сентябре на 111,2%, до 1 тыс. против 482 в августе. Объем также вырос более чем вдвое — на 116%, до 5,5 млрд руб. Об этом сообщают аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Средний чек займа вырос на 2,3%, до 5,4 млн руб. Срок — 339 месяцев, прирост на 2,4%. Доля льготных кредитов среди всех ипотек — 53% по количеству и 70% по объему. За девять месяцев в Удмуртии выдали 5,1 тыс. ипотечных кредитов. Объем составил 26,8 млрд руб.
В среднем по РФ банки выдали в сентябре на 98% больше ипотек, чем месяцем ранее. Объем — 430,7 млрд руб., что ровно в два раза превышает показатель августа.
Напомним, жители Ижевска на сумму материнского капитала на первого ребенка могут приобрести 5,9 кв. м жилья в начале 2027 года. Это на 1 «квадрат» меньше, чем годом ранее.
С 1 октября в Удмуртии и по всей стране изменились условия по льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых. С каждым последующим ребенком ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых. Застройщики ожидают сокращения выдачи льготной ипотеки на 30—40% в течение года и снижения активности в части запуска новых проектов, что отразится на объемах ввода в эксплуатацию нового жилья.