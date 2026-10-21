«Золотое Яблоко» завершило работы в сквере возле УрГЭУ в Екатеринбурге

«Екатеринбург усилиями власти, бизнеса и горожан меняется, становится красивее. Обновленный сквер возле УрГЭУ — хороший пример того, как уральская компания вкладывается в родной город. Территория площадью около одного гектара, где каждый день бывают студенты, жители и гости столицы, стала комфортной, зеленой и при этом соответствует современному динамичному ритму Екатеринбурга. Уверен, что это не последний совместный проект с компанией "Золотое Яблоко" во благо города и его жителей»,— отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.