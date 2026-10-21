«Золотое Яблоко» завершило работы в сквере возле УрГЭУ в Екатеринбурге
В Екатеринбурге косметическая компания «Золотое Яблоко» завершила работы по созданию нового общественного пространства рядом с Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ), сообщили в пресс-службе бьюти-ретейлера. В благоустройство территории площадью 1 га на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева компания вложила свыше 150 млн руб.
Перед зданием университета обновлена вся пешеходная зона и площадь, обустроена гостевая парковка, появились многоуровневые вазоны и цветники с деревьями, кустарниками и травянистыми растениями, амфитеатр, длинные скамьи, велодорожка, места для отдыха и архитектурная подсветка. Над проектом работали «Ландшафтная мастерская Сергеевых», архитектурное бюро Isaev Architects, архитекторы и специалисты «Золотого Яблока». Компания в течение двух лет будет финансировать содержание и уход за сквером, чтобы растения смогли прижиться. Затем пространство передадут городу.
«Екатеринбург усилиями власти, бизнеса и горожан меняется, становится красивее. Обновленный сквер возле УрГЭУ — хороший пример того, как уральская компания вкладывается в родной город. Территория площадью около одного гектара, где каждый день бывают студенты, жители и гости столицы, стала комфортной, зеленой и при этом соответствует современному динамичному ритму Екатеринбурга. Уверен, что это не последний совместный проект с компанией "Золотое Яблоко" во благо города и его жителей»,— отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Сквер стал подарком ретейлера УрГЭУ, который окончили многие сотрудники компании. Работы начались в мае 2025 года. Первый этап благоустройства завершился прошлой осенью, а полностью работы, как и планировалось, были закончены в октябре 2026 года.