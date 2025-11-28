«Золотое яблоко» завершило первый этап благоустройства возле УрГЭУ

Бьюти-ретейлер «Золотое яблоко» завершил первый этап реконструкции сквера у Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). Работы включали обновление пешеходной зоны, создание парковки и расширение зеленых насаждений.

Вдоль улицы 8 Марта установили вазоны с яблонями, соснами и можжевельниками. Для растений предусмотрен автоматический полив и утепление. Перед вазонами разместили скамью длиной около 70 метров.

На втором этапе, который планируется завершить к октябрю 2026 года, у выхода из метро со стороны ул. 8 Марта установят многоуровневый «амфитеатр» высотой около двух метров. Вдоль ул. Куйбышева планируют высадить хвойные и лиственные растения. По сторонам от выхода из метро со стороны ул. Куйбышева разобьют два цветника, здесь же установят уличные лежаки и кресла.

После завершения всех работ компания будет следить за содержанием территории в течение двух лет. Напомним, общий бюджет работ составляет более 150 млн руб.