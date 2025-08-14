Возле УрГЭУ и цирка разобьют сквер с троном и амфитеатром за 150 млн рублей

В Екатеринбурге возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) и входа в метро на станции «Геологическая» разобьют сквер. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании «Золотое яблоко» в благоустройство вложат 150 млн руб. собственных средств.

На пересечении ул. 8 Марта и Куйбышева организуют функциональное пространство площадью около 1 га. Здесь появятся деревья, цветники, пешеходные и велосипедные дорожки, шезлонги, уличные кресла, скамьи, амфитеатр и трон, как место для фотозоны. Над проектом работала команда «Ландшафтной мастерской Сергеевых», архитектурное бюро Isaev Architects, а также штатные архитекторы «Золотого Яблока». Отмечается, что место для сквера выбрано не случайно: УрГЭУ находится неподалеку от головного офиса «Золотого Яблока», здесь учились многие сотрудники компании, включая ее основателей — Ивана Кузовлева и Максима Паняка.

«Компания не только преображает пространство вокруг УРГЭУ, но и подтвердила свое участие в благоустройстве пешеходной улицы Вайнера в Екатеринбурге. Надеюсь, скоро мы сможем прогуляться по новым локациям»,— прокомментировал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«Чтобы сделать территорию мультифункциональной, мы смотрим, как люди существуют здесь сейчас, чего не хватает. Например, раньше студенты пристраивали свои книги и конспекты на постаменте скульптуры "Уральский предприниматель", а теперь в сквере будет много места для подготовки к занятиям — амфитеатр, скамьи длиною больше 50 метров, кресла и даже шезлонги»,— рассказали руководители «Ландшафтной мастерской Сергеевых» Ирина и Александр Сергеевы.

В центре города появятся цветники с злаками и цветущими растениями, которые будут меняться в зависимости от сезона. Весной зацветут первоцветы, а летом — злаковые колосья и многолетники. Пик цветения придется на август и сентябрь. Напротив выхода из метро №1 построят многоуровневый амфитеатр высотой около трех метров. Он будет окружен соснами, яблонями и ивами памяти Бажова. С его ступеней откроется вид на улицу Куйбышева, цветники и Дендрологический парк. Вдоль улицы Куйбышева высадят ели, сосны, сирень и кизильник, а напротив УрГЭУ — яблони Недзвецкого, сосны горные и можжевельник.

Ректор УрГЭУ Яков Силин отметил, что новый облик сквера привлечет тысячи горожан и гостей города. Работы ведутся в два этапа: первый завершат в октябре 2025 года, второй — в октябре 2026 года. Компания «Золотое Яблоко» профинансирует уход за сквером в течение двух лет.

Мария Игнатова