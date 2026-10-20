Подряды на ремонт дорог в Белгородской области на 660 млн получили местные фирмы

По данным Rusprofile, ООО «Белзнак» зарегистрировано в Ракитянском районе Белгородской области в 2007 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Дмитрий Кабалин. Выручка компании за 2025 год составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 9,1 млн руб.

ООО «Белгороддорстрой» зарегистрировано в Белгороде в мае 2005 года. Основным видом деятельности указано строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 40 тыс. руб. Генеральным директором выступает Мадат (Размикович) Дарчинян, ему же принадлежат 63,25% долей, остальные 36,75% — у Рубена (Размиковича) Дарчиняна. В 2025 году выручка компании составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 92 млн руб.

ООО «Автодорстрой-подрядчик» создано в феврале 2001 года. Предприятие специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Директором является Виталий Ефимов, учредитель — белгородское ЗАО «Автодорстрой», владельцы которого не указаны. Прошлый год компания отработала с выручкой 939 млн и убытком 3,2 млн руб.