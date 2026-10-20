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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Черноземье

Подряды на ремонт дорог в Белгородской области на 660 млн получили местные фирмы

Казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» определило исполнителей по трем контрактам на ремонт региональных трасс суммарной стоимостью свыше 660 млн руб. Все лоты достались местным подрядчикам по начальным ценам как единственным участникам аукционов. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

ООО «Белзнак» отремонтирует участок дороги Прохоровка — Плота — Ржавец — Казачье (с 25,5 км по 33,1 км) за 222,9 млн руб. ООО «Белгороддорстрой» получило контракт на обновление магистрали Матрено-Гезово — Неменущий — Кириченково (с 0 км по 6,1 км) стоимостью 207,9 млн руб. Работы на Северо-Восточном обходе Белгорода (с 4 км по 7,6 км) за 232,1 млн руб. выполнит ООО «Автодорстрой».

По данным Rusprofile, ООО «Белзнак» зарегистрировано в Ракитянском районе Белгородской области в 2007 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Дмитрий Кабалин. Выручка компании за 2025 год составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 9,1 млн руб.

ООО «Белгороддорстрой» зарегистрировано в Белгороде в мае 2005 года. Основным видом деятельности указано строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 40 тыс. руб. Генеральным директором выступает Мадат (Размикович) Дарчинян, ему же принадлежат 63,25% долей, остальные 36,75% — у Рубена (Размиковича) Дарчиняна. В 2025 году выручка компании составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 92 млн руб.

ООО «Автодорстрой-подрядчик» создано в феврале 2001 года. Предприятие специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Директором является Виталий Ефимов, учредитель — белгородское ЗАО «Автодорстрой», владельцы которого не указаны. Прошлый год компания отработала с выручкой 939 млн и убытком 3,2 млн руб.

Согласно условиям тендеров, подрядчики должны завершить ремонт в период с 1 апреля по 31 октября 2027 года. Контракты финансируются за счет федерального и областного бюджетов. Гарантийные обязательства исполнителей по итогам работ составят до десяти лет в зависимости от конкретного конструктива дорожного полотна.
Сегодня стало известно, что подряды на ремонт дорог в Губкинском и Волоконовском округах Белгородской области достались ООО «Белзнак» и ООО «ДРСП «Белгородское». Компании получили контракты по начальной стоимости, обязавшись выполнить работы на общую сумму 260 млн руб.
Кабира Гасанова