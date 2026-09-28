Почти 700 млн направили на ремонт четырех дорог в Белгородской области
Казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» (ОГКУ «Упрдортранс Белгородской области») объявило четыре электронных аукциона за право ремонта участков автодорог в Губкинском, Волоконовском, Прохоровском и Алексеевском округах. Совокупная максимальная цена контрактов составляет 690,6 млн руб. Общая протяженность участков — порядка 21,9 км. Информация появилась в ЕИС «Закупки».
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Отремонтировать хотят следующие участки автодорог:
- Октябрьский — Уколово — Никаноровка (км 2+900 — км 7+520);
- «Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки» — Олейницкий (км 0+000 — км 3+500);
- Прохоровка — Плота — Ржавец — Казачье (км 25+500 — км 33+100);
- Матрено-Гезово — Неменущий — Кириченково (км 0+000 — км 6+140).
Ремонт следует провести в период с 1 апреля по 31 октября 2027 года. Работы оплатят из средств федерального бюджета и региональной казны. Итоги аукционов подведут 7 и 8 октября.
В начале сентября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что победителем аукциона на капитальный ремонт подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в Губкине Белгородской области стало местное АО «Автодор». Компания стала единственным участником торгов. Контракт с ней заключили за 178,7 млн руб. при максимальной цене 227,7 млн.