За 232 млн рублей хотят отремонтировать часть Северо-Восточного обхода Белгорода

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области (ОГКУ «Упрдортранс Белгородской области») ищет подрядчика для ремонта автодороги Северо-Восточный обход Белгорода на участке км 4+000 — км 7+620. Начальная цена контракта составляет 232,1 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По условиям контракта отремонтировать 3,6 км дороги II технической категории следует в период с 1 апреля по 31 октября 2027 года. Работы оплатят из средств федерального и областного бюджетов. Гарантийные сроки на результаты составят до 10 лет в зависимости от вида работ.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 6 октября. Итоги аукциона подведут 8 октября.

Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что «Упрдортранс Белгородской области» объявил четыре электронных аукциона за право ремонта участков автодорог в Губкинском, Волоконовском, Прохоровском и Алексеевском округах. Совокупная максимальная цена контрактов составляет 690,6 млн руб. Общая протяженность участков — порядка 21,9 км.

Денис Данилов