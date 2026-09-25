Кто из известных депутатов не прошел в Госдуму

По результатам распределения мандатов внутри списка ЕР, как и предполагал “Ъ”, нижнюю палату может покинуть вице-спикер Шолбан Кара-оол. Он баллотировался четвертым в группе, объединяющей Красноярский край, Хакасию и Туву. На нее пришлось только два места: мандат красноярского губернатора-«паровоза» Михаила Котюкова перейдет шедшему под третьим номером главе комитета по энергетике Николаю Шульгинову.

Без депутатского кресла, вероятно, останется глава «Российских студенческих отрядов» Михаил Киселев — он был вторым в томской группе, которой мандата не досталось вовсе (за ЕР в регионе проголосовало 127,6 тыс. человек, тогда как «цена» места — 280 тыс. голосов). Аналогичным образом, по всей видимости, не переизберется Мария Бутина в Коми — на группу также не хватило голосов. Непроходной оказалась и седьмая позиция гроссмейстера Анатолия Карпова в тюменской супергруппе. Впрочем, кто-то из них еще может получить мандат из головной части списка: по данным “Ъ”, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, а также уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова переходить в нижнюю палату не планируют.

Среди тех, кто, напротив, получит места в Госдуме после отказа от них «паровозов» из ЕР, например, временно безработный сын бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Дмитрий, баллотировавшийся в родном Кузбассе.

В КПРФ без мандатов останутся многократные депутаты Денис Парфенов, Сергей Обухов и Николай Арефьев (для последних это не первый перерыв в парламентской карьере). Зато в Госдуму возвращается их не менее опытный товарищ, экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть, а впервые на федеральном уровне поработают депутаты пермского и свердловского заксобраний Ксения Айтакова и Александр Ивачев соответственно.

Фракция «Справедливой России» также осталась без нескольких опытных депутатов — Михаила Делягина, Галины Хованской и Федота Тумусова. Не прошел, согласно итоговому протоколу, и политтехнолог, лидер московских эсеров Дмитрий Гусев. Их места займут, в частности, бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов, ультраконсервативный публицист Николай Стариков и экс-председатель контрольно-счетной палаты Башкирии Константин Шагимуратов.

«Новые люди» неожиданно остались без депутата Ксении Горячевой, подготовившей для партии предвыборный «Манифест женщин России», а также ее коллеги Анны Скрозниковой, в восьмом созыве получившей мандат Максима Гулина. Сам господин Гулин, поработавший в Росмолодежи, в парламент, согласно протоколу Центризбиркома, вернется. В числе новых «новых» также оказались экс-замгубернатора Ямала Елена Панова и политолог Дарья Кислицына.

Переизбраться от ЛДПР не сумел сын близкого соратника Владимира Жириновского Михаила Мусатова Иван, а несколько заметных либерал-демократов, вроде экс-главы Владимирской области Владимира Сипягина и главы думского комитета по региональной политике Алексея Диденко, партией даже не выдвигались. При этом в новом созыве во фракции будут, в частности, депутат Мосгордумы, первый заместитель лидера ЛДПР Леонида Слуцкого Мария Воропаева, бизнесмен Виктор Бут и многолетний член ЦИКа от партии Александр Курдюмов.

Григорий Лейба, Андрей Прах