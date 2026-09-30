Пропаганда за бюджетный счет

Чуть более чем за месяц до промежуточных выборов в Конгресс в Вашингтоне команду президента США Дональда Трампа обвинили в нецелевом использовании бюджетных средств на предвыборную агитацию. И хотя, по мнению юристов, наказание вряд ли последует, история может нанести очередной удар по имиджу республиканцев, чьи шансы сохранить большинство в обеих палатах продолжают таять. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Белый дом 26 сентября выпустил в эфир три ролика с участием Дональда Трампа, которые вызвали недоумение не только у демократов, но и у республиканцев. Видео транслировали, в частности, во время программ консервативного Fox News, а также многочисленных матчей по американскому футболу. В центре одного сюжета, выполненного в черно-белом цвете, молчаливый Дональд Трамп решительным шагом идет по холлу Белого дома мимо портретов американских президентов. Шагает он под звук своих же выступлений с предвыборных митингов.

«В финальной битве будь с нами! Мы сокрушим "глубинное государство"! Мы изгоним из правительства поджигателей войны! Мы вышвырнем глобалистов! Мы вышвырнем вон марширующих коммунистов и подонков! Мы сбросим с себя этот больной политический класс, ненавидящий нашу страну! Мы разгромим лживые СМИ и освободим Америку от этих негодяев — раз и навсегда»,— обещает закадровый голос Трампа.

Такого рода пафосной предвыборной агитацией в США давно никого не удивишь, и, вероятно, эта политическая реклама могла бы остаться совершенно незаметной — если бы не титр под ней: «Оплачено правительством США». Как выяснили позже журналисты, видео обошлись налогоплательщикам более чем в $1,7 млн.

Американское бюджетное законодательство прямо запрещает тратить выделенные Конгрессом деньги на пропаганду внутри страны. Кроме того, закон Хэтча 1939 года не позволяет федеральным служащим использовать свою должность для влияния на исход выборов. Исключение из этого правила сделано лишь для президента и вице-президента — фигур заведомо политических.

Несколько юристов, опрошенных Associated Press, сочли, что ролики, по всей видимости, нарушают федеральные законы. Бывший главный специалист по этике Белого дома при республиканце Джордже Буше Ричард Пейнтер назвал все три ролика «чистой пропагандой» — а именно пропаганда за государственный счет и попадает под прямой запрет.

Поэтому, как объясняют юристы, претензии возникнут скорее не к самому президенту, а к сотрудникам администрации, которые готовили ролики и распоряжались средствами. По данным CNN, видео делала видеокоманда Белого дома, входящая в пресс-службу. По закону Хэтча, ее сотрудникам грозят меры вплоть до увольнения и запрета работать на госслужбе. Если же будет доказано умышленное расходование средств вопреки воле Конгресса, закон о бюджетной дисциплине предусматривает штраф и даже до двух лет лишения свободы.

В администрации настаивают, что ничего нового здесь нет: схожие ролики выпускались при Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме — и тогда это называлось просвещением граждан. Оппоненты же напоминают, что при Буше одна из подобных кампаний как раз и была признана Счетной палатой США нарушением запрета на государственную пропаганду.

Как полагают эксперты, на практике нарушения почти наверняка не повлекут реальных последствий, поскольку исполнение этих законов, включая закон Хэтча, контролирует сама администрация Трампа.

Однако скандал может еще больше пошатнуть и без того слабые позиции правящей партии на промежуточных выборах. За месяц до них перспективы республиканцев выглядят все хуже. Рынки политпрогнозов Kalshi и Polymarket оценивают шансы демократов вернуть Палату представителей в 92%, Сенат — примерно в 60%. Рейтинг самого Трампа, по последнему опросу The Wall Street Journal, опустился до 37%, а средний показатель одобрения, по расчетам Silver Bulletin, обновил минимум за весь второй срок.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн осторожно дистанцировался от истории с видео, заявив, что посыл ему нравится, но оплачивать ролики за счет налогоплательщиков не следовало бы.

Ведущие демократы в бюджетных комитетах Палаты представителей и Сената направили письмо главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс с требованием снять ролики с эфира и отчитаться, сколько именно денег было потрачено. А некоммерческая организация прогрессивного толка Public Citizen уже дважды обращалась в Счетную палату и Управление спецсоветника, а теперь подала жалобу в Федеральную комиссию по связи (FCC), Федеральную торговую комиссию (FTC) и самим телекомпаниям с требованием убрать ролики из эфира.

«Многочисленные и грубые нарушения закона со стороны нынешней администрации, в том числе закона Хэтча,— это оскорбление для налогоплательщиков и нашей демократии. На Федеральную комиссию по связи и другие надзорные ведомства возложена обязанность не допускать подобного нецелевого расходования средств налогоплательщиков. Однако эта система работает лишь в том случае, если они принимают соответствующие меры»,— приводит организация слова своего эксперта по вопросам госэтики Крейга Холмана.

В письме телекомпаниям организация напоминает, что им следует воздерживаться от трансляции заведомо незаконной рекламы и вести публичный реестр всех политических роликов, а невыполнение этих обязанностей может стоить им лицензии на вещание.

Екатерина Мур