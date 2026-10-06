Плюс антитрампизация всей страны

До промежуточных выборов в Конгресс США остается меньше месяца, и Республиканская партия США подходит к ним с неутешительными прогнозами. Если год назад рынки оценивали шансы демократов установить контроль над Сенатом лишь в 18%, то сейчас уже — в 60%. Под угрозой оказались позиции республиканцев даже в традиционно консервативных Техасе, Аляске и Огайо. Дональд Трамп пытается переломить ситуацию серией митингов в «красных» (прореспубликанских) штатах, пугая избирателей «коммунистами». Но эксперты уверены: американцы устали от президента, войны и дорогого бензина, и грядущее голосование становится не столько выбором между двумя партиями, сколько референдумом о доверии Трампу. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп ездит с предвыборными митингами по штатам, пугая избирателей угрозой «коммунизма» (на фото: президент США на митинге в штате Небраска)

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп ездит с предвыборными митингами по штатам, пугая избирателей угрозой «коммунизма» (на фото: президент США на митинге в штате Небраска)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Цифры — упрямая вещь

За четыре недели до промежуточных выборов в США, намеченных на 3 ноября, демократы находятся «в отличном положении, чтобы вернуть Палату представителей», и считаются фаворитами в борьбе за Сенат, пишет американский аналитик Нейт Сильвер. К схожему выводу приходят и многие другие его коллеги. Согласно Decision Desk HQ (сервиса, специализирующегося на подсчетах и прогнозах результатов выборов), вероятность того, что демократы вернут себе контроль над нижней палатой, составляет 76%, шансы республиканцев оцениваются всего в 24%.

Средний результат симуляций выборов, проведенных ресурсом, показывает, что в новом, 120-м, созыве у Демпартии будет 235 мест в Палате представителей (при необходимых 218 для большинства), а у ее соперников — 200.

В Сенате ситуация гораздо более напряженная. Сейчас у республиканцев 53 места против 47 у демократов. Исход определят гонки в четырех штатах, и в трех из них чаша весов, пусть и незначительно, склоняется в пользу Демпартии: Мэн (52%), Огайо (51%) и Техас (56%), где победа демократов может стать самым чувствительным ударом для республиканцев.

Техас, где демократы не выигрывали общештатных выборов уже три десятилетия, в этом году оказался зоной реального соперничества.

Согласно усредненным данным опросов в модели FLIPR (робот для рынков предсказаний) Нейта Сильвера, демократ Джеймс Таларико опережает республиканца Кена Пакстона на два пункта: 51% против 49%.

Во многом трудности правящей партии в штате связаны с личностью ее кандидата. В 2023 году Палата представителей штата объявила Пакстону импичмент по обвинениям во взяточничестве и коррупции, но Сенат штата его оправдал. Он также находился под уголовным преследованием федеральных властей, а летом 2025 года его жена подала на развод после обвинений во внебрачной связи. Несмотря на это, Трамп предпочел Пакстона действующему сенатору Джону Корнину, который заседал в Сенате с 2002 года, поскольку тот «не поддерживал его в трудные времена», то есть был недостаточно лоялен. По данным Texas Tribune, Трамп был уверен, что Таларико — слабый соперник, и счел риск оправданным, хотя партийное руководство в Конгрессе выступало против такого выбора, предупреждая, что сомнительный кандидат может стоить партии места.

Демократы лидируют и на традиционно консервативной Аляске (61%). В Мичигане, где Трамп выиграл в 2024 году, их шансы оцениваются в 71%. Республиканцы впереди в Канзасе (69%) и Южной Каролине (72%), а в Айове их преимущество минимально (51%).

Модель Decision Desk HQ дает демократам 56-процентную вероятность вернуть большинство в Сенате, республиканцам — 44%.

Средний результат — 51 на 49. Это минимально возможный перевес: при равенстве 50 на 50 решающий голос остается за вице-президентом Джей Ди Вэнсом, поэтому Демпартии нужен как минимум 51 мандат.

Букмекеры еще более безжалостны к правящей партии. Вероятность сценария «демократы берут обе палаты» оценивается примерно в 67%. Второй по популярности вариант — республиканский Сенат и демократическая Палата представителей — лишь 28%. Выходит, что рынок практически не сомневается в потере консерваторами нижней палаты и с высокой вероятностью прогнозирует им тяжелое поражение и в верхней.

Год назад промежуточные выборы выглядели для республиканцев вполне благополучно: несмотря на историческую закономерность, по которой партия президента теряет места в Конгрессе, шансы отстоять большинство у них были неплохие. Осенью 2025 года рынки прогнозов оценивали вероятность перехода Сената к демократам всего в 18%, а их победы в обеих палатах — в 22%.

Первой «качнулась» Палата представителей, верхнюю же палату аналитики гораздо дольше оставляли за республиканцами: до начала войны с Ираном Polymarket оценивал их шансы сохранить контроль над ней примерно в 60%. Но всего за две недели американского военного участия в конфликте шансы демократов выросли на 11 пунктов, и рынки впервые за историю поставили именно на них: 51% против 49%. Весной Демпартия закрепила преимущество, летом, когда забрезжила надежда на урегулирование, ситуация частично откатилась назад, но осенью демократы снова вырвались вперед, и вместе с ростом цен на бензин их позиции лишь окрепли.

Истина — в бензине

С конца февраля галлон бензина подорожал почти на 90 центов, а в годовом выражении — на 27,4% (энергоносители в целом — на 16,3%). Сейчас бензин стоит в среднем почти $4,50 за галлон, дизель — $6,50. Ускорилась и инфляция: в августе она составила 3,4% в годовом выражении после пика 4,2% в апреле.

Связь между ценами на заправках и политическими рейтингами давно известна. Еще в 2016 году политологи Лорел Харбридж-Йонг, Джон Кросник и Джеффри Вулдридж выяснили, что каждые 10 центов подорожания топлива снижают рейтинг одобрения президента на 0,6 процентного пункта. А по расчетам Politico, с 1978 года партия президента в годы роста цен на бензин теряла в среднем 32 места в Палате представителей, а в годы их снижения — всего 6.

Понимая, что ситуация складывается не в его пользу, Дональд Трамп в последние недели перед выборами всерьез взялся за избирательную кампанию. В планах — посещение 17 штатов, чтобы мобилизовать сторонников, которых он призывает представить, что в бюллетене стоит его имя. За несколько дней президент провел митинги в Оклахоме, Алабаме, Огайо, Небраске, Техасе. Впереди — Мичиган, Айова и снова Алабама. Главный мотив его речей — угроза «коммунизма». В Огайо он заявил, что республиканцы близки к победе над «коммунистами, социалистами, радикальными безумцами и злодеями» и что с ними будет покончено раз и навсегда. Голосование он описывает как выбор между своей партией и «радикально левыми коммунистами», которые якобы разграбят состояния американцев и повысят налоги на $5 трлн.

Одновременно Трамп пытается сбить цены на топливо. Прямо на сцене в Небраске он подписал указ, разрешающий всем покупать окрашенное дизельное топливо, которое раньше предназначалось для сельхозтехники и не облагалось налогом. При этом подорожание он назвал небольшой платой за войну с Ираном и заявил, что она уже почти закончена.

В условиях подготовки к выборам у президента разгорелся конфликт даже с главным консервативным телеканалом страны.

На днях он обрушился в Truth Social на утреннее шоу Fox & Friends за то, что оно не показало его митинг в Огайо и выступления в Алабаме, Техасе и Оклахоме. Он обвинил Fox в том, что канал уделяет больше времени «коммунистам, социалистам и демократам», и предупредил, что скоро у него могут быть рейтинги «фейкового» CNN.

Нейт Сильвер в подкасте Crooked Media «Lovett or Leave It» назвал грядущие выборы «одними из самых предсказуемых» в своей практике: все показатели против республиканцев, и их единственное преимущество — деньги спонсоров. По его словам, американцы устали от Трампа, от бензина по $4,50 и от войны с Ираном. Интрига лишь в явке сторонников правящей партии: именно она определит, станут ли выборы «волной средней силы», или «настоящим цунами», которое обернется для республиканцев полным крахом.

Екатерина Мур