Белгородский «Гормаш» выплатит компенсацию за использование товарного знака «БелАЗа»

По собственным данным, АО «Белгородский завод горного машиностроения» — крупнейший производитель бурового инструмента для добывающих предприятий России, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Ирана, Вьетнама, стран Африки. Компания выпускает более 300 модификаций буровых долот диаметром от 59 до 444 мм, буровые коронки, а также запасные части редукторов мотор-колеса большегрузных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью от 130 до 220 т.

По данным Rusprofile, АО зарегистрировано в 1993 году в Белгороде с уставным капиталом 8,3 млн руб. Основной вид деятельности — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Генеральным директором выступает Андрей Конарев. Учредители компании не раскрываются. В 2025 году ее выручка выросла на 3,7%, до 2,8 млрд руб. против 2,7 млрд руб. годом ранее. При этом чистая прибыль сократилась на 19,9% — с 387 млн руб. в 2024 году до 310 млн руб. в 2025-м.