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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородский «Гормаш» выплатит компенсацию за использование товарного знака «БелАЗа»

Суд взыскал с белгородского завода 108 тыс. руб. в пользу БелАЗа
Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил иск белорусского производителя карьерных самосвалов и тяжелой транспортной техники ОАО «Белорусский автомобильный завод» («БелАЗ», управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг») к местному АО «Белгородский завод горного машиностроения» («Гормаш») о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. С ответчика взыщут 108 тыс. руб. компенсации. Это следует из картотеки арбитражных дел. Решение может быть обжаловано.

По собственным данным, АО «Белгородский завод горного машиностроения» — крупнейший производитель бурового инструмента для добывающих предприятий России, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Ирана, Вьетнама, стран Африки. Компания выпускает более 300 модификаций буровых долот диаметром от 59 до 444 мм, буровые коронки, а также запасные части редукторов мотор-колеса большегрузных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью от 130 до 220 т.

По данным Rusprofile, АО зарегистрировано в 1993 году в Белгороде с уставным капиталом 8,3 млн руб. Основной вид деятельности — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Генеральным директором выступает Андрей Конарев. Учредители компании не раскрываются. В 2025 году ее выручка выросла на 3,7%, до 2,8 млрд руб. против 2,7 млрд руб. годом ранее. При этом чистая прибыль сократилась на 19,9% — с 387 млн руб. в 2024 году до 310 млн руб. в 2025-м.

В феврале «Гормаш» обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к московскому производителю взрывчатых веществ АО «Колымавзрывпром». Завод требовал взыскать с компании 101,9 млн руб.  в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам возмездного оказания услуг. По данным картотеки арбитражных дел, в июне стороны заключили мировое соглашение, которое утвердил суд. Согласно его условиям, «Колымавзрывпром» признал задолженность перед «Гормашем» в размере 91,7 млн руб. и обязался погасить ее в течение десяти рабочих дней с даты утверждения соглашения. Кроме того, ответчик должен выплатить 2,3 млн руб. неустойки за нарушение сроков оплаты. Белгородский завод отказался от взыскания части неустойки в размере 983,3 тыс. руб.
Мария Свиридова