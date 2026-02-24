Белгородский «Гормаш» требует с московского производителя взрывчатки 102 млн

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск местного АО «Белгородский завод горного машиностроения» («Гормаш») к столичному производителю взрывчатых веществ АО «Колымавзрывпром». Сумма требований завода составляет 101,9 млн руб. Суть их возникновения не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это не первый иск белгородского «Гормаша» к московской компании. В конце декабря прошлого года завод потребовал взыскать с «Колымавзрывпрома» 18,8 млн руб., а в январе 2026-го — еще 26,6 млн руб. Суть требований в обоих исках не раскрывалась. Оба заявления были приняты к производству. Заседания по ним назначены на 10 марта.

По собственным данным, АО «Гормаш» — крупнейший производитель бурового инструмента для добывающих предприятий России, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Ирана, Вьетнама, стран Африки. Компания выпускает более 300 модификаций буровых долот диаметром от 59 до 444 мм, буровые коронки, а также запасные части редукторов мотор-колеса большегрузных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью от 130 до 220 т. По данным Rusprofile, АО зарегистрировано в 1993 году в Белгороде с уставным капиталом 8,3 млн руб. Основной вид деятельности — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Учредители компании не раскрываются. В 2024 году ее выручка составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 387 млн руб. Гендиректор — Андрей Конарев. АО «Колымавзрывпром» зарегистрировано в 1998 году в Хасынском районе Магаданской области. В 2025-м компания перерегистрировалась в Москве. Основной вид деятельности — производство взрывчатых веществ. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. 2024 год общество закончило с выручкой в 8,9 млрд руб., чистая прибыль составила 1 млрд руб. Гендиректор — Константин Борзенко.

В августе 2025 года на белгородском заводе «Гормаш» сменился гендиректор — эту должность занял Андрей Конарев, сменив Владимира Башкатова, который руководил предприятием с 2003 года.

Егор Якимов