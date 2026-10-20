Вылет задерживается

РКС должен был построить канализацию до конца 2024 года. Генподрядчик исполнил обязательства в полном объеме и без просрочек. Однако строительство водопровода, которое нужно было завершить к декабрю 2025 года, шло с отставанием от графика, за что подрядчика оштрафовали на 141,3 тыс. руб. Ъ писал, что к моменту установленного окончания работ подрядчик освоил только 86,7 млн руб., когда фактически заказчик оплатил 1,058 млрд руб. На момент публикации найти в ЕИС информацию об этом контракте не удалось.