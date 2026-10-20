Вылет задерживается

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Суд в Саратове встал на сторону «РосКапСтроя» в споре с УФАС о районе «Аэропорт»
Саратовский арбитражный суд отказал антимонопольной службе в аннулировании контракта с подведомственным федеральному Министерству строительства «РосКапСтроем». Учреждение получило несколько многомиллионных тендеров на проектирование, а также строительство водопровода и канализации в новом микрорайоне Саратова, который возводят на месте старого аэропорта. В региональном УФАС еще не приняли решение об обжаловании отказа.
Арбитражный суд (АС) Саратовской области отказал Управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС) региона в признании недействительным госконтракта с ФАУ «РосКапСтрой» (РКС) на создание канализации на территории бывшего старого саратовского аэропорта, где планируют построить новый микрорайон. Также истец требует взыскать с ответчика 468 млн руб. «Ъ» нашел подробности в картотеке арбитражных дел.
Судья Динара Ахонова отказала УФАС и решила оставить в силе контракт, исполненный в конце 2024 года. Иск касался договора от 18 ноября 2022, заключенного между ГКУ СО «Управление капитального строительства» (УКС) и подведомственным федеральному Минстрою РКС. Предметом соглашения было проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию магистральных инженерных сетей водоотведения в будущем микрорайоне «Аэропорт». УФАС настаивало на ничтожности сделки. Причина — заключение договора без проведения конкурентных процедур (на безальтернативной основе). Ведомство требовало применения последствий недействительности ничтожных сделок с возвратом средств в бюджет.
В пресс-службе УФАС Саратовской области Ъ сообщили, что решение об оспаривании итогов рассмотрения примут после получения и ознакомления с мотивировочной частью.
К участию в деле в качестве третьих лиц привлекли прокуратуру, региональные министерства инвестиционной политики и финансов, федеральные Минфин и Минстрой, комитеты по реализации инвестиционных проектов и управлению имуществом, управление казначейства и правительство Саратовской области, ООО «СаратовГеоСтрой», ГАУ «СРЦЭС», ООО «СК «Вектор» и мэрия Саратова. В ходе разбирательства ответчики и представители областного правительства оспорили претензии регулятора, называв их необоснованными.
Также УФАС оспаривает еще один контракт с РКС — на создание в микрорайоне «Аэропорт» сетей водоснабжения (1,3 млрд руб.). В декабре 2024-го стоимость договора выросла до 1,3 млрд руб.
«Роскапстрой» также выступает техническим заказчиком в строительстве микрорайона. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Госжилстрой» минстроя Саратовской области. Коммуникации финансируются за счет инфраструктурного кредита в размере 1,4 млрд руб. Помимо «Роскапстроя», работы выполняет ООО «РКС-Инфраструктура».
ФАУ «Роскпастрой» зарегистрировано в Москве 7 сентября 2001. Учреждение занимается строительством зданий, прокладкой инженерных сетей и т. д. С 7 мая 2026 года должность директора занимает Георгий Бигвава. ООО «РКС-Инфраструктура» существует с июня 2022 года. Выручка компании составила в 2025 году 575 млн руб. (+51% год к году), прибыль — 705 тыс. руб. (+105%).
РКС должен был построить канализацию до конца 2024 года. Генподрядчик исполнил обязательства в полном объеме и без просрочек. Однако строительство водопровода, которое нужно было завершить к декабрю 2025 года, шло с отставанием от графика, за что подрядчика оштрафовали на 141,3 тыс. руб. Ъ писал, что к моменту установленного окончания работ подрядчик освоил только 86,7 млн руб., когда фактически заказчик оплатил 1,058 млрд руб. На момент публикации найти в ЕИС информацию об этом контракте не удалось.
На портале «Госзакупки» опубликованы два контракта с субподрядчиками «РКС-Инфраструктурные проекты». Первый — на монтаж водопровода и канализации — заключили в июле 2023 года до 20 декабря 2024-го. На данный момент в ЕИС указано, что договор еще не исполнен. Максимальная цена закупки — 316 млн руб. В итоге стоимость контракта составляет сегодня 414,19 млн руб. Второй — на выполнение первого этапа строительства и ввода сетей водоснабжения. Максимальная стоимость контракта — 795 млн руб. На момент публикации договор числится неисполненным, его цена составляет 799,99 млн руб. Оба подряда отдали единственны поставщикам, информация о которых в ЕИС не отображается.
В качестве исполнителя инженерно-геологических и -экологических изысканий, включая получение положительных заключений экспертиз, УКС привлек широко известное уфимское АО «ПУИС „УС-3 ФСИН России“». При этом на момент заключения контракта башкирские правоохранители уже заинтересовались организацией, о чем писал “Ъ”.
Подробнее о саратовской части коррупционного эпизода в материале “Ъ”: «Как надзиратели врачам дом строили».