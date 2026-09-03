Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В 1977-м маркетолог из Делавэра Рой Реймонд покупал подарок жене. Задумано было нижнее белье, но общение с продавщицами супермаркета вышло настолько неловким, что в итоге пришлось дарить любимой семейную фирму — магазин женского белья, где «мужчина чувствовал себя человеком».

Бизнес начался с названия в честь британской королевы, фальшивого адреса в Лондоне (для солидности), а также коллекции белья, сделавшей бы честь лондонским домам терпимости викторианской поры. Через несколько лет фирма оказалась на грани банкротства. Но ее спас бизнесмен Лес Векснер, выкупивший компанию у владельцев и полностью изменивший идею. Мужчины были сброшены с корабля современности. Отныне белье Victoria's Secret оценивали только женщины.

Изменился и его стиль: шик и блеск, атлас и ленты, бюстгальтеры в бриллиантах, и вершиной всему — ежегодное шоу с участием самых красивых супермоделей. Каждая женщина хочет блистать. Мужчине достаточно дать на это денег. Жаль, Реймонд понял это не сразу.

Павел Шинский