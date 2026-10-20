Метро Петербурга готово принимать людей во время атак БПЛА

В комитете по транспорту пояснили, что при чрезвычайных ситуациях районные администрации координируют укрытие населения и направляют людей в специально отведенные безопасные места. К ним относятся и станции метрополитена. Власти действуют в соответствии с законом «О гражданской обороне» и другими документами в сфере защиты населения.