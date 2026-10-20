Метро Петербурга готово принимать людей во время атак БПЛА
Во время последней атаки более ста человек укрылись на станциях метро
В Петербурге станции метро готовы принимать жителей и гостей города во время чрезвычайных ситуаций, в том числе при атаках беспилотников. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по транспорту.
Поводом для разъяснений стала атака БПЛА на Петербург в ночь на 18 октября. По данным «Фонтанки», во время отражения налета укрытие на станциях метро нашли более ста человек, оказавшихся поблизости.
В комитете по транспорту пояснили, что при чрезвычайных ситуациях районные администрации координируют укрытие населения и направляют людей в специально отведенные безопасные места. К ним относятся и станции метрополитена. Власти действуют в соответствии с законом «О гражданской обороне» и другими документами в сфере защиты населения.
Вопрос об использовании метро для гражданской обороны обсуждался и до атаки. В сентябре «Петербургский метрополитен» объявил закупку на разработку технико-экономического обоснования мероприятий по адаптации инфраструктуры к требованиям гражданской обороны. План охватывает девять станций, четыре отсека и около 35 км путей. Подрядчику предстоит определить, какие объекты необходимо достроить или дооборудовать для выполнения защитных функций.
При этом состояние действующих убежищ в городе вызывает вопросы. В апреле сообщалось, что часть защитных сооружений гражданской обороны в Калининском районе признали неготовыми к приему людей.
Подробнее об атаке беспилотников на Петербург 18 октября — в материале «Ъ» «Теракт пришел по воздуху».